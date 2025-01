Novus fortalece parcerias com agroindústrias e indústrias de alimentação animal na IPPE 2025, nos EUA

A Novus, uma das mais importantes empresas globais de nutrição e saúde animal, inicia 2025 com a presença dos times de liderança, comercial e técnico na IPPE 2025 (International Production & Processing Expo), de 28 a 30 de janeiro de 2025, em Atlanta (EUA). A IPPE é o mais importante evento internacional da indústria de animais de produção, particularmente da avicultura.

“A IPPE é o ponto de encontro dos grandes players da indústria de insumos e também da agroindústria de produtos monogástricos, especialmente avicultura. A Novus programa encontros com clientes e suas equipes técnica, comercial, de compras e de produção. O objetivo é apresentar aos decisores nossas recentes inovações, projetos técnicos, novos produtos e programas nutricionais. Com isso, reforçamos as parcerias de negócios e prospectamos oportunidades em vários campos”, explica Alessandro Lima, diretor comercial da Novus para a América Latina.

A IPPE reúne mais de mil empresas de todos os segmentos da cadeia da produção em 52 mil metros quadrados. Além da exposição comercial, há programação técnica sobre o avanço da eficiência e da produtividade nas granjas, além das inovações nos campos da nutrição, saúde, genética, equipamentos, gestão e serviços técnicos.

Leia Mais Notícias do Brasil

São estes números que nos levam à IPPE. Trata-se de um evento-referência, que se tornou obrigatório porque reúne a liderança global. Nossa expectativa é muito positiva, tendo em vista a crescente relevância dos monogástricos em termos globais. Para aproveitar todas as oportunidades, estaremos presentes com nossos principais executivos de cada região, especialmente do Brasil, México e Colômbia, além da equipe técnica”, informa Lima.

A Novus estará no estande 1.833, do Hall A, do Georgia World Congress Center, em Atlanta.

A empresa convida profissionais da avicultura e da suinocultura para se inscreverem no site e buscarem um brinde no estante. A empresa também convida para recepção com apresentação técnica nos dia 28 e 29.01, sempre às 15:30h.

Sobre a Novus – Empresa de nutrição e saúde animal com base na ciência, a Novus pertence ao Grupo Mitsui, está presente em mais de 70 países e conta com quatro plataformas de produção e três centros de pesquisa e desenvolvimento. Seu portfólio conta com minerais orgânicos, eubióticos, enzimas, metionina e soluções para qualidade da ração para aves, suínos e bovinos. Mais informações sobre a empresa: www.novusint.com.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO do WHATSAPP