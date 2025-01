Veja emprego, 30 vagas em Sumaré e 80 em Campinas

Mais de 110 vagas de emprego em Campinas e Sumaré esta terça-feira

Em continuidade ao processo seletivo para a formação da equipe de colaboradores do atacarejo Armazém da Maria, o shopping Vila Destro irá realizar na próxima quarta-feira, dia 29 de janeiro, às 9h, um mutirão para completar cerca de 80 vagas de trabalho restantes. Os interessados deverão comparecer ao empreendimento, localizado no km 97,5 da Rodovia Anhanguera, sentido capital, no Jardim Garcia, em Campinas, levando currículo e documentos pessoais.

As oportunidades, incluindo vagas para PcD e pessoas com 60 anos ou mais, são para as funções de açougueiro, auxiliar de açougue, padeiro, ajudante de padeiro, conferente de mercadoria, operador de empilhadeira, auxiliar de serviços gerais (limpeza), vigia, sushiman, auxiliar de sushiman, operador de caixa e auxiliar de operações (operação de loja). Os salários variam de R$ 1.667,00 a R$ 2.601,99.

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

O mutirão do dia 29 de janeiro é mais uma iniciativa da primeira etapa de recrutamento de colaboradores para o novo shopping da cidade, que, no total, deve gerar cerca de 800 empregos diretos, entre lojas e administração. Na última sexta-feira, dia 24, a empresa participou do primeiro Feirão de Empregos e Oportunidades do CPAT (Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas), por meio do qual já foram contratados mais de 50 colaboradores.

Após o mutirão, a empresa continuará recebendo currículos pelo e-mail: [email protected].

30 vagas consultor imobiliário em Sumaré

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Sumaré está com 354 novas vagas de emprego abertas em diversas áreas. Os interessados com perfil para as oportunidades devem comparecer ao departamento, com documentos pessoais, comprovante de endereço e carteira de trabalho.

Vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Sumaré, o PAT está localizado na rua Justino França, 143, centro. Os candidatos podem comparecer no local das 8 às 16h, de segunda a sexta-feira. Para mais informações, o contato deve ser feito pelo telefone (19) 3803-3003.

É importante ressaltar que as vagas são rotativas e podem ser preenchidas e finalizadas ao longo do dia.

Confira as vagas disponíveis:

Auxiliar de Logística – Ensino Médio completo – 200 vagas

Operador de Máquina – Ensino Médio completo, curso de Operador de Empilhadeira, seis meses de experiência, CNH B – 100 vagas

Consultor de Vendas Imobiliárias – Ensino Médio completo – 30 vagas

+ NOTÍCIAS NO GRUPO do WHATSAPP