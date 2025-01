Passado o fim da pandemia de Coronavírus em 2022 e 2023, o número de óbitos totais na região voltou a subir em 2024 na comparação com o ano anterior.

Somente Nova Odessa manteve a tendência do ano anterior e voltou a apresentar queda no número de óbitos. Foram 4 mortes a menos, o que representa 1,1% de redução no período.

Sumaré foi a cidade que teve maior aumento no total de mortes. A cidade teve 89 mortes a mais que no ano anterior, o que representou crescimento de 5,1% no período.

Americana 2X24 Óbitos 1894 (saldo + 43)

Americana 2023 Óbitos 1851

Santa Bárbara 2024 Óbitos 1387 (saldo + 45)

Santa Bárbara 2023 Óbitos 1342

Nova Odessa 2X24 Óbitos 364 (saldo – 4)

Nova Odessa 2023 Óbitos 368

Sumaré 2024 Óbitos 1733 (saldo + 89)

Sumaré 2023 Óbitos 1644