A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste promoveu a primeira reunião de trabalho para o planejamento das ações para o Desenvolvimento Rural Sustentável do Município. O encontro ocorreu nesta segunda-feira (6) e reuniu profissionais e servidores da Secretaria de Meio Ambiente e da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI).

Entre as prioridades apontadas na reunião estão a criação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e o funcionamento do Conselho Municipal de Segurança Alimentar de Santa Bárbara d’Oeste voltado para o setor agro.

Fala o prefeito de Santa Bárbara

“O nosso objetivo é planejar, coordenar e executar políticas públicas voltadas ao desenvolvimento do setor agropecuário em Santa Bárbara d’Oeste, abordando a importância do setor para a economia local, com a geração de emprego e renda, visando a qualidade de vida da população rural e urbana do Município”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.

O cronograma de trabalho detalhando todas as ações relacionadas ao Programa Município Agro será de responsabilidade do biólogo André Banci, com o apoio do diretor de Serviços Urbanos da Secretaria de Meio Ambiente, Kadu Cardoso, e dos profissionais da CATI, Antônio Junior e Maurício Lima.

