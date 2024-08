Ser um atleta de alto desempenho, como os que representam o Brasil nas Olimpíadas de Paris, exige tempo, dedicação, apoio familiar e outros fatores importantes.

Para a maioria das pessoas, no entanto, o essencial é entender a importância das atividades físicas e da escolha correta dos alimentos, especialmente quando o objetivo é melhorar o ganho de massa magra, restaurar os tecidos musculares e promover uma saúde melhor. Cuidar da alimentação, incluindo o pré e o pós-treino, é fundamental para alcançar esses objetivos.

Especialista em Nutrição Esportiva e Fisiologia do Exercício, o nutricionista Jhonathan Andrade faz um alerta importante: “O que comemos antes e depois do treino influencia diretamente em nosso desempenho físico, na otimização dos resultados obtidos com os exercícios, no gerenciamento do peso e na recuperação do organismo.”

Segundo ele, cada modalidade esportiva tem suas próprias necessidades de pré e pós-treino, de acordo com as exigências específicas de cada atleta. “Uma alimentação equilibrada é consenso quando se pensa em saúde, mas a nutrição esportiva acrescenta estratégias à rotina de quem faz exercícios regularmente, seja um atleta profissional ou não”, prossegue Jhonathan, professor do curso de Nutrição do UniCuritiba – instituição que integra a Ânima Educação.

De acordo com o nutricionista, o esforço físico leva a alterações fisiológicas e, quando realizado de forma intensa, causa um desgaste nutricional que precisa ser compensado com a escolha dos alimentos certos. Junto com a definição dos treinos é importante estar orientado sobre as quantidades ideais de carboidrato, proteína, gordura, vitaminas e minerais.