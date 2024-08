Veja os filmes que estão nas telonas de 8 a 14 de agosto

TIVOLI SHOPPING

TIVOLI 1 – É ASSIM QUE ACABA – DUB (COLUMBIA PICTURES)

Drama/Romance – 14 Anos – Duração: 130min.

É Assim Que Acaba, longa do diretor Justin Baldoni, é uma adaptação cinematográfica do livro de mesmo

nome da autora Collen Hoover. Na trama, Lily Bloom (Blake Lively) é uma mulher que, após vivenciar

eventos traumáticos na infância, decide começar uma vida nova em Boston e tentar abrir o próprio

negócio. Como consequência dessa mudança de vida, Lily acredita que encontrou o amor verdadeiro em

Ryle (Justin Baldoni), um charmoso neurocirurgião. No entanto, à medida que o relacionamento se torna

cada vez mais sério, também surgem lembranças de como era o relacionamento de seus pais. Até que,

repentinamente, Atlas Corrigan (Brandon Sklenar), seu primeiro amor e uma ligação com o passado –

uma alma gêmea, talvez? – retorna para a vida de Lily. As coisas se complicam ainda mais, quando um

incidente doloroso desencadeia um trauma do passado, ameaçando tudo o que Lily construiu com Ryle.

Agora, com seu primeiro amor de volta em sua vida, ela precisará decidir se tem o que é preciso para

levar o casamento adiante.

Sáb., Dom., Feriado – 14h20 2D Dublado

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 1 – LUCCAS E GI EM: DINOSSAUROS (H2O FILMS)

Aventura – Nacional Livre – Duração: 90min.

Luccas e Gi em: Dinossauros, os irmãos Luccas (Luccas Neto) e Gi (Gi Alparone) irão embarcar em uma

divertida aventura em uma viajem com seus amigos para conhecerem um novo parque de diversões com

famosas réplicas de dinossauros. No entanto, a aventura começa mesmo quando o grupo, sem querer,

descobre os terríveis planos de uma cientista ambiciosa que quer trazer os dinossauros de volta à vida,

custe o que custar. Com a ajuda de um paleontólogo e de dois agentes da CIA, Miguel (Júlio Levy) e

Pereira (Alan Rocha), Luccas precisará correr contra o tempo e fazer de tudo para salvar a irmã das

garras da vilã, que planeja usar a garota como cobaia para suas terríveis experiências.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua. – 15h10 2D Nacional

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 1 – BORDERLANDS (DUB) O DESTINO DO UNIVERSO ESTÁ EM JOGO (PARIS FILMS)

Ação – 14 Anos – Duração: 101min.

Lilith (Cate Blanchett) é uma infame caçadora de recompensas que retorna ao seu planeta natal, o

caótico Pandora, para formar uma aliança inesperada com uma equipe de desajustados que deve

procurar pela filha desaparecida do homem mais poderoso do universo. A sinopse completa ainda não foi

divulgada.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua. – 17h00 – 19h10 2D Dublado

Sáb., Dom., Feriado – 17h00 – 19h10 2D Dublado

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 2 – DEADPOOL & WOLVERINE (ATMOS) DUB (DISNEY)

Ação/Comédia – 18 Anos – Duração: 127min.

Deadpool & Wolverine reúne o icônico mercenário tagarela Wade Wilson (Ryan Reynolds) e o poderoso

mutante Wolverine (Hugh Jackman) em uma aventura explosiva, escrita e produzida pelos mesmos

talentos por trás de Deadpool (2016) e Deadpool 2 (2018). Wade Wilson desfruta de um momento de

aparente calma ao lado de Vanessa (Morena Baccarin) e seus amigos e, em contra partida, Wolverine se

recupera de seus ferimentos. Um têm os seus caminhos cruzados com o outro, dando início a uma

improvável aliança. Juntos, eles enfrentam um inimigo formidável em comum, desencadeando uma

jornada repleta de ação, humor e reviravoltas surpreendentes. Deadpool & Wolverine promete ser uma

aventura épica, cheia de referências aos quadrinhos e momentos de pura adrenalina, proporcionando aos

fãs uma experiência única e inesquecível no universo dos super-heróis.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua. – 16h20 – 19h00 – 21h40 2D Dublado

Sáb., Dom., Feriado – 13h45 – 16h20 – 19h00 – 21h40 2D Dublado

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 4 – DIVERTIDA MENTE 2 – DUB (DISNEY)

Animação – Livre – Duração: 96min.

Divertida Mente 2 marca a sequência da famosa história de Riley (Kaitlyn Dias). Com um salto temporal,

a garota agora se encontra mais velha, passando pela tão temida adolescência. Junto com o

amadurecimento, a sala de controle mental da jovem também está passando por uma demolição para dar

lugar a algo totalmente inesperado: novas emoções. As já conhecidas, Alegria (Amy Poehler), Tristeza

(Phyllis Smith), Raiva, Medo (Tony Hale) e Nojinho (Liza Lapira), que há muito tempo administram uma

operação bem-sucedida, não têm certeza de como se sentir quando novos inquilinos chegam ao local,

sendo um deles a tão temida Ansiedade (Maya Hawke).

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua. – 17h40 2D Dublado

Sáb., Dom., Feriado – 17h40 2D Dublado

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 4 – MEU MALVADO FAVORITO 4 – DUB (UNIVERSAL PICTURES)

Animação – Livre – Duração: 95min.

Nesta sequência, o vilão mais amado do planeta retorna e agora Gru, Lucy, Margo, Edith e Agnes dão as

boas-vindas a um novo membro da família: Gru Jr., que pretende atormentar seu pai. Enquanto se

adapta com o pequeno, Gru enfrenta um novo inimigo, Maxime Le Mal, forçando sua namorada Valentina

e a família a fugir do perigo.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua. – 15h40 2D Dublado

Sáb., Dom., Feriado – 15h40 2D Dublado

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 4 – ARMADILHA – DUB (WARNER)

Terror / Suspense – 14 Anos – Duração: 107min.

Em Armadilha, com direção e roteiro por M. Night Shyamalan, a trama segue Cooper (Josh Hartnett) e

sua filha adolescente. Ambos estão em um show de música pop quando Cooper percebe a presença

excessiva de policiais ao redor e isso o deixa inquieto. Rapidamente, ele consegue descobrir com a

equipe que trabalha no local, que estão no epicentro de uma armadilha montada para capturar um serial

killer. O que deveria ser uma noite de diversão entre pai e filha, se transforma em uma luta desesperada

pela sobrevivência, enquanto tentam escapar das garras do assassino que os cercou. Contudo, a

verdade é que Cooper está fugindo dele mesmo. O filme acompanha a angustiante jornada de Cooper e

sua filha enquanto são perseguidos implacavelmente, com uma trilha sonora que intensifica cada

momento de suspense e adrenalina. Entre reviravoltas chocantes e confrontos emocionais, eles precisam

encontrar uma maneira de desvendar o plano do assassino e sair vivos dessa situação desesperadora.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua. – 19h40 – 21h50 2D Dublado

Sáb., Dom., Feriado – 19h40 – 21h50 2D Dublado

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

PARKCITY SUMARÉ

DIVERTIDA MENTE 2 (D) (DUBLADO) (INSIDE OUT 2)

06/08/2024 12:05:41

Ano de Produção: 2024, Idioma: INGLÊS, Diretor: Pete Docter, Kelsey Mann, Duração: 01:36:00h, com: Amy Poehler, Phyllis Smith, Lewis Black

SALA 4

08/08/2024 – Quinta-Feira: 16:25h

09/08/2024 – Sexta-Feira: 16:25h

10/08/2024 – Sábado: 14:10h – 16:25h

11/08/2024 – Domingo: 14:10h – 16:25h

12/08/2024 – Segunda-Feira: 16:25h

13/08/2024 – Terça-Feira: 16:25h

14/08/2024 – Quarta-Feira: 16:25h

MEU MALVADO FAVORITO 4 (D) (DUBLADO) (DESPICABLE ME 4)

Ano de Produção: 2024, Idioma: INGLÊS, Diretor: Chris Renaud, Patrick Delage, Duração: 01:35:00h, com: Steve Carrell, Sofia Vergara, Will

Ferrell

SALA 1

08/08/2024 – Quinta-Feira: 14:55h

09/08/2024 – Sexta-Feira: 14:55h

10/08/2024 – Sábado: 14:55h

11/08/2024 – Domingo: 14:55h

12/08/2024 – Segunda-Feira: 14:55h

13/08/2024 – Terça-Feira: 14:55h

14/08/2024 – Quarta-Feira: 14:55h

DEADPOOL & WOLVERINE (D) (DUBLADO) (DEADPOOL & WOLVERINE)

Classificação: 18 anos, Ano de Produção: 2024, Idioma: INGLÊS, Diretor: Shawn Levy, Duração: 02:07:00h, com: Ryan Reynolds, Hugh

Jackman, Leslie Uggams

SALA 3

08/08/2024 – Quinta-Feira: 15:30h – 19:20h – 22:00h

09/08/2024 – Sexta-Feira: 15:30h – 19:20h – 22:00h

10/08/2024 – Sábado: 14:00h – 16:40h – 19:20h – 22:00h

11/08/2024 – Domingo: 14:00h – 16:40h – 19:20h – 22:00h

12/08/2024 – Segunda-Feira: 15:30h – 19:20h – 22:00h

13/08/2024 – Terça-Feira: 15:30h – 19:20h – 22:00h

14/08/2024 – Quarta-Feira: 15:30h – 19:20h – 22:00h

SALA 4

08/08/2024 – Quinta-Feira: 15:30h – 19:20h – 22:00h

09/08/2024 – Sexta-Feira: 18:40h – 21:20h

10/08/2024 – Sábado: 18:40h – 21:20h

11/08/2024 – Domingo: 18:40h – 21:20h

12/08/2024 – Segunda-Feira: 18:40h – 21:20h

13/08/2024 – Terça-Feira: 18:40h – 21:20h

14/08/2024 – Quarta-Feira: 18:40h – 21:20h

É ASSIM QUE ACABA (D) (DUBLADO) (IT ENDS WITH US)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2024, Idioma: INGLÊS, Diretor: Justin Baldoni, Duração: 02:10:00h, com: Blake Lively, Brandon

Sklenar, Jenny Slate

SALA 2

08/08/2024 – Quinta-Feira: 16:20h – 19:00h – 21:40h

09/08/2024 – Sexta-Feira: 16:20h – 19:00h – 21:40h

10/08/2024 – Sábado: 16:20h – 19:00h – 21:40h

11/08/2024 – Domingo: 16:20h – 19:00h – 21:40h

12/08/2024 – Segunda-Feira: 16:20h – 19:00h – 21:40h

13/08/2024 – Terça-Feira: 16:20h – 19:00h – 21:40h

14/08/2024 – Quarta-Feira: 16:20h – 19:00h – 21:40h

SALA 5

10/08/2024 – Sábado: 16:20h – 19:00h – 21:40h

11/08/2024 – Domingo: 14:30h

É ASSIM QUE ACABA (L) (LEGENDADO) (IT ENDS WITH US)

06/08/2024 12:05:41

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2024, Idioma: INGLÊS, Diretor: Justin Baldoni, Duração: 02:10:00h, com: Blake Lively, Brandon

Sklenar, Jenny Slate

SALA 5

08/08/2024 – Quinta-Feira: 21:50h

09/08/2024 – Sexta-Feira: 21:50h

10/08/2024 – Sábado: 21:50h

11/08/2024 – Domingo: 21:50h

12/08/2024 – Segunda-Feira: 21:50h

13/08/2024 – Terça-Feira: 21:50h

14/08/2024 – Quarta-Feira: 21:50h

BORDERLANDS (D) (DUBLADO) (BORDERLANDS)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2024, Idioma: INGLÊS, Diretor: Eli Roth, Duração: 01:42:00h, com: Jamie Lee Curtis, Kevin Hart,

Cate Blanchett

SALA 2

10/08/2024 – Sábado: 14:00h

11/08/2024 – Domingo: 14:00h

SALA 5

08/08/2024 – Quinta-Feira: 14:40h – 17:10h – 19:30h

09/08/2024 – Sexta-Feira: 14:40h – 17:10h – 19:30h

10/08/2024 – Sábado: 17:10h – 19:30h

11/08/2024 – Domingo: 17:10h – 19:30h

12/08/2024 – Segunda-Feira: 14:40h – 17:10h – 19:30h

13/08/2024 – Terça-Feira: 14:40h – 17:10h – 19:30h

14/08/2024 – Quarta-Feira: 14:40h – 17:10h – 19:30h

ARMADILHA (D) (DUBLADO) (TRAP)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2024, Idioma: INGLÊS, Diretor: M. Night Shyamalan, Duração: 01:47:00h, com: Josh Hartnett, Ariel

Donahue, Saleka Shyamalan

SALA 1

08/08/2024 – Quinta-Feira: 17:05h – 19:25h

09/08/2024 – Sexta-Feira: 17:05h – 19:25h

10/08/2024 – Sábado: 17:05h – 19:25h

11/08/2024 – Domingo: 17:05h – 19:25h

12/08/2024 – Segunda-Feira: 17:05h – 19:25h

13/08/2024 – Terça-Feira: 17:05h – 19:25h

14/08/2024 – Quarta-Feira: 17:05h – 19:25h

ARMADILHA (L) (LEGENDADO) (TRAP)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2024, Idioma: INGLÊS, Diretor: M. Night Shyamalan, Duração: 01:47:00h, com: Josh Hartnett, Ariel

Donahue, Saleka Shyamalan

SALA 1

08/08/2024 – Quinta-Feira: 21:45h

09/08/2024 – Sexta-Feira: 21:45h

10/08/2024 – Sábado: 21:45h

11/08/2024 – Domingo: 21:45h

12/08/2024 – Segunda-Feira: 21:45h

13/08/2024 – Terça-Feira: 21:45h

14/08/2024 – Quarta-Feira: 21:45h