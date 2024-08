Tivoli Shopping recebe show cover da Legião Urbana nesta quinta

O Tivoli Shopping recebe, nesta quinta-feira (08), um show especial e gratuito da banda Legião Urbana Cover do Brasil, em comemoração ao Dia dos Pais. O evento, que começa às 19h30, será realizado na Praça de Alimentação do shopping.

Reconhecida como o primeiro tributo oficial à Legião Urbana no país, a Legião Urbana Cover do Brasil é famosa por suas interpretações fiéis e emocionantes dos grandes sucessos da banda original. Desde o ano 2000, o grupo tem encantado fãs em todo o Brasil, trazendo a mesma energia e emoção que consagraram os rapazes de Brasília.

O show promete uma viagem musical pelos hits que marcaram gerações, como “Tempo Perdido” e “Pais e Filhos”, além de outras canções menos conhecidas que se tornaram verdadeiros hinos para os fãs mais dedicados. Será uma noite de celebração e nostalgia, proporcionando momentos inesquecíveis para o público presente.

Composta por Beto Sanches (vocal), Joel Felippe (guitarra e violão), Teo Carvalho (teclados), Eder Eichembergue (bateria) e Cristiano Cruz (contrabaixo), a banda já se apresentou em diversas partes do Brasil, atraindo mais de 1 milhão de espectadores ao longo de sua trajetória.

Tivoli Shopping sorteia duas motos na campanha “Acelerando o coração do paizão”

Além do show, o Tivoli Shopping está celebrando o Dia dos Pais com a promoção “Acelerando o coração do paizão”, que acontece até o dia 12 de agosto. Durante esse período, a cada R$250 em compras, os clientes concorrem a duas motos Hunter 350 Dapper. Para participar, basta cadastrar as notas fiscais no site www.promocao.tivolishopping.com.br ou no balcão de atendimento localizado em frente à Renner. Compras realizadas de segunda a quinta-feira valem cupons em dobro, aumentando as chances de ganhar.

A moto Hunter 350 Dapper, com seu design ergonômico e motor de 350cc, é ideal para uma condução suave e ágil, perfeita tanto para a cidade quanto para a estrada. Não perca a chance de celebrar o Dia dos Pais com boa música e grandes prêmios no Tivoli Shopping.

SERVIÇO

Show da Legião Urbana Cover do Brasil

Data: 08 de agosto

Horário: a partir das 19h30

Local: Praça de Alimentação do Tivoli Shopping

Entrada gratuita

Sobre o Tivoli Shopping

Inaugurado em novembro de 1998, o Tivoli Shopping é administrado pela AD Shopping. O empreendimento conta com 145 operações, distribuídas em um único piso, entre elas âncoras, semi âncoras e megalojas (destaque para Riachuelo, Renner, C&A, Lojas Americanas, Magazine Luiza, Marisa, Casas Bahia, Kalunga, Zanini, Danny Cosméticos, Lojas União, Cobasi, Centauro e Vivara); uma ampla praça de alimentação (com KFC, Montana Grill, Pizza Hut entre outros) e restaurantes como Outback, Coco Bambu e Estação Valentina; o Moviecom Cinemas, com quatro salas de exibição; e a Elite Academia, com 1.106 m².

O Tivoli Shopping possui o Certificado Internacional REC Standard (I-REC), que reconhece que 100% da energia consumida pelo shopping é proveniente de fontes renováveis, como a eólica, e demonstra a conduta sustentável para a contribuição da redução de emissão de gases de efeito estufa, além de ter equivalência aos créditos de carbono.

Site: www.tivolishopping.com.br | Facebook: Tivoli Shopping | Instagram: @tivoli.shopping