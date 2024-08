Candidato a prefeito pelo PSD, o vereador Eliel Miranda decidiu atacar todo mundo. Mesmo ex-parceiros de partido ou antigos chefes.

Ele busca ocupar espaço e ser um candidato relevante na disputa que se desenha entre Rafael Piovezan (PL) e Dr José (União Brasil).

Dr José ele compara com Marina Silva, Larguesa com Padre Kelmon e o prefeito Rafael Piovezan ele ataca dizendo ser uma nova Dilma.

Vale lembrar que Eliel foi filiado ao PT na década passada, quando era próximo ao ex-prefeito Mário Heins e Larguesa.

Eliel faz votos?

O problema para o iniciante em eleição para prefeito é a consolidação dos votos. Ele foi eleito com menos de 1 mil votos em 2020 e tenta repetir modelos que deram errado na vizinha Americana- sair do 1o mandato direto para vereador. Giovana Fortunato (PDT) e Rafael (PSDB) deram com os burros n’água em 2020.

