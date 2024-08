Placas estamos contratando voltam com mais força

As placas ou cartazes com os escritos ‘estamos contratando’ voltaram com mais força nos últimos meses.

A recuperação da economia que vem desde 2022 com o fim da pandemia pode ser vista nos comércios, drive ins, postos de gasolina e em algumas indústrias da região.

O Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE, maior ONG de inclusão social e empregabilidade jovem da América Latina, oferta diariamente milhares de oportunidades de estágio.

Nesta semana o CIEE soma mais de 9 mil oportunidades em todo País. Os estados com maiores demandas são São Paulo, Distrito Federal, Bahia, Goiás e Ceará.

Toda semana são quase centenas de vagas divulgadas aqui no site via PLT Nova Odessa, PAT Americana e Desenvolve Santa Bárbara.

Trabalhadores ainda reclamam dos baixos salários e as empresas reclamam da alta rotatividade e baixo comprometimento com o trabalho, em especial dos mais jovens.

