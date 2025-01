O cenário da estética em 2025 aponta para uma mudança: o resgate da naturalidade. Liderando essa transição, o dermatologista Dr. Bones apresenta o movimento da “Beleza Despretensiosa”, que desafia os padrões exagerados e reforça a importância de preservar a essência de cada indivíduo.

Para ele, o conceito de “Quiet Luxury”, que prioriza a sofisticação discreta, reflete a nova abordagem nos tratamentos estéticos. “Você pode e deve realizar procedimentos para melhorar sua autoestima, mas sem perder sua essência”, ressalta. O simples, agora, é sinônimo de elegância, enquanto o excesso perde espaço.

Contra os exageros estéticos e a beleza

Nos últimos anos, relatos de arrependimentos em procedimentos estéticos têm se multiplicado. Em janeiro deste ano, celebridades como Scheila Carvalho e Gkay compartilharam suas experiências com desarmonizarão facial, processo que reverte intervenções realizadas de forma excessiva. O episodio destacou os impactos físicos e emocionais causados por transformações drásticas e reforçou a necessidade de escolhas conscientes.

Dr. Bones defende que procedimentos estéticos devem ser realizados para valorizar o que já temos de belo, não para nos transformar. “Harmonizar o rosto com exageros de preenchimento ou de contorno é apagar quem você é. Nós, brasileiros, somos uma mistura de raças e etnias. Nunca teremos um ‘rosto padrão’. Tentar isso é um erro que só gera frustração”, alerta.

Saúde em primeiro lugar

Outro ponto levantado pelo especialista é a preocupação com os riscos associados a substâncias e métodos agressivos. Ele comenta sobre o uso do PMMA (polimetilmetacrilato), um material definitivo utilizado para aumento de glúteos e outras áreas. “O PMMA é um corpo estranho no organismo, e com o tempo, o corpo pode reagir de forma negativa. Já vimos casos de insuficiência renal por conta do excesso dessa substância”, adverte.

Além disso, Bones critica o uso de hormônios masculinos por mulheres para atingir corpos extremamente definidos, chamando a prática de perigosa. “Elas acabam pagando um preço alto por algo que distorce a essência feminina. E, a longo prazo, os danos à saúde são irreversíveis”, reforça.

Uma escolha pela liberdade

O movimento da “Beleza Despretensiosa” vai além da estética, propondo uma libertação das pressões impostas pelas redes sociais e pela busca incessante de uma aparência perfeita. “Com toda a pressão digital, é exaustivo tentar ser o que esperam de nós. Quero dizer às pessoas que está tudo bem ser quem elas são. Podemos realizar tratamentos para melhorar a autoestima, mas sem abrir mão de nossa essência”.

Para Dr. Bones, a estética deve ser uma ferramenta de empoderamento, não de aprisionamento. “A beleza está no viver, no se aceitar e no entender que envelhecer é parte da vida. Eu prefiro falar em ‘vivencimento’ — uma alternativa ao termo ‘envelhecimento’. A vida é sobre como você escolhe enxergar o mundo. Você está envelhecendo ou está vivendo? A escolha é sua”, conclui.

Legenda pra foto: O movimento liderado por Dr. Bones representa uma reavaliação da relação entre estética e identidade, priorizando o equilíbrio e a saúde.

Luiza Ambiel surpreende fãs e gravar conteúdo adulto com homem misterioso Sempre ousada e sem medo de quebrar tabus, Luiza Ambiel voltou a causar alvoroço no mundo do conteúdo adulto. A atriz, que já é uma figura conhecida nesse segmento, surpreendeu seus seguidores ao lançar vídeos inéditos ao lado de um homem cuja identidade permanece em segredo. As gravações, realizadas em locais inusitados como um carro e ao ar livre, já estão disponíveis na plataforma Privacy, onde Luiza mantém uma base fiel de assinantes. O clima misterioso e o cenário improvisado trouxeram um toque de ousadia e adrenalina às cenas, que rapidamente se tornaram assunto nas redes sociais. “Eu gosto de trazer algo diferente para quem me acompanha. Essa gravação foi especial, e o mistério faz parte da experiência. Quero que meus fãs se sintam conectados e tenham sempre algo novo para explorar comigo”, comentou Luiza em uma postagem recente. A novidade consolidou ainda mais o espaço da atriz no universo de conteúdo adulto, onde ela tem se destacado pela autenticidade e criatividade. Seus fãs, sempre engajados, elogiaram a coragem e a ousadia de Luiza, que continua se reinventando e atraindo novos olhares para sua carreira. O homem misterioso que divide a cena com Luiza segue sem identidade revelada, o que só aumenta a curiosidade do público. Será que vem mais

surpresas por aí? Foto: Cauê Garcia / CG Comunicação (divulgação) –



+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP