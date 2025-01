Novatos de Americana montam gabinetes com assessores conhecidos

Vereadores novatos de Americana estão formando a assessoria do gabinete com algumas figuras já conhecidas do meio político. Começando o ano pra valer nesta segunda-feira (6), o agito nos bastidores ficou por conta dessas escolhas.

Jean Mizzoni (Agir) convidou Diego Oliveira, que pilotou as redes sociais e fotos do ex-vereador Thiago Martins, e Alexandra Novelli (Lexa), também já conhecida no meio político.

Talitha De Nadai (PDT) escolheu o jornalista Carlos Sisdelli, que já trabalhou com Odir Demarchi (PSD).

Renan de Ângelo (Podemos) escolheu Heber Pequeno, que já foi chefe de gabinete e passou por prefeituras. O estagiário será Vinicius Somaio, que trabalhava com o ex-vereador Vagner Malheiros.

Jacira Chávare (Republicanos) aposta em Carlos Basanella, que também já passou por alguns gabinetes.

Levi Rossi (PRD) – que entra no lugar de Luiz da Rodaben (PRD), que deve voltar para a secretaria de Habitação -, deve acolher Davi Evangelista, figura antiga da política americanense.

A vereadora Roberta Lima (PRD) optou por um gabinete novo. Todos os assessores serão integrantes da ONG “Cadeia para Maus Tratos”. Mesma coisa para o gabinete do Gutão (Agir), só gente nova.