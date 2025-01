Parque Linear em Santa Bárbara ganha forma com novas estruturas

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste instalou novas estruturas no Novo Parque Linear do Município. A obra está na reta final e as equipes de trabalho atuam na configuração de uma das maiores áreas de lazer de toda a região.

O Novo Parque Linear fica entre as avenidas Antônio Pedroso e São Paulo, na região do Planalto do Sol. O projeto em execução dispõe de pista de caminhada, quadras de vôlei de areia, playgrounds, academias ao ar livre, Espaço Pet, ciclovia, entre outras estruturas.