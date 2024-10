Obra da nova represa em Santa Bárbara avança

A construção da nova represa de Santa Bárbara d’Oeste está na reta final, com as estruturas da barragem (gabião e maciço) e do novo vertedouro praticamente prontos. A obra realizada pelo DAE (Departamento de Água e Esgoto) vai ampliar em 20% o volume total reservado para o abastecimento do Município.

Com investimento de R$ 12 milhões em recursos próprios, a obra já conta com o alteamento da barragem da represa de Cillo, onde foi construído um muro de contenção (gabião) de 180 metros de comprimento e 7 metros de altura, e um novo vertedouro com estrutura hidráulica de 40 metros de largura por 120 metros de comprimento e 40 cm de espessura de concreto, no total serão em torno de 1.920 m³ de concreto, o que representa 4.800 toneladas do material.

Mais notícias da cidade e região

No momento a obra recebe os ajustes no sistema de captação de água de fundo, conhecido como ‘tunnel liner’, que é uma técnica utilizada para travessia subterrânea para a captação da água da represa para o controle de vazão, por meio de instalação de comportas.

Com a obra pronta, serão mais 2 bilhões de litros de água bruta disponível, ampliando a reserva de abastecimento para 12 bilhões de litros, contando com as outras duas represas do município, a Areia Branca e a São Luiz.