8ª Expodeps recebe 65 empresas nos dias 16 e 17 na Fidam

A 8ª Expodeps (Feira dos Prestadores de Serviços de Americana) será realizada nos dias 16 e 17 de outubro, das 14 às 21 horas, nos pavilhões da Fidam, na Avenida Nossa Senhora de Fátima, em Americana. O evento é organizado pela Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana) e se transformou na maior mostra empresarial da RMC (Região Metropolitana de Campinas). A entrada e o estacionamento são gratuitos.

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

A feira é a única do Brasil voltada para o setor de serviços e faz parte do calendário de eventos oficiais do governo do Estado de São Paulo. A Expodeps reúne segmentos de educação, tecnologia, comunicação, marketing, negócios, finanças, energia, veículos, imóveis e incorporadoras. Durante a sua realização, ela já movimentou mais de R$ 20 milhões em negócios, reunindo 24 mil empresas.

Para este ano, a feira terá 65 empresas participantes, distribuídas em 80 estandes, e a expectativa é pela presença de mais de três mil visitantes. Elza Cassitas Sferra, primeira vice-presidente da Acia e coordenadora da Expodeps, falou sobre o evento ter conquistado grandes resultados. “A cada ano procuramos fazer sempre o melhor. A feira consolida um evento de grande sucesso”, disse.