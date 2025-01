Após acumular derrotas em Sumaré e Paulínia com a família Dalben (Dirceu, Éder e Luiz), o ex-vereador de Americana Odair Dias foi apresentado oficialmente como novo ‘homem forte’ na prefeitura de Nova Odessa.

Na primeira reunião com secretários, adjuntos e diretores do novo mandato que começou no último dia 1º de janeiro, o prefeito Leitinho Schooder (PSD) anunciou Odair como novo secretário de Governo da Prefeitura. Ao lado do vice-prefeito Alessandro Mineirinho, Leitinho justificou a escolha pela ampla experiência do novo secretário no Poder Público.

Articulado e tido como bom de trato com a mídia e com o empresariado, OD tem feito apostas erradas e falhado nas urnas nas últimas eleições na região. Em 2020, ele foi um dos principais articuladores, ao lado de Willian Tião e Oswaldo Nogueira, da campanha de Rafael Macris (PSDB) que amargou o 3o lugar e resultou no começo do declínio da família Macris.

Entre outras experiencias profissionais, Odair Dias ocupou cargos de primeiro escalão em outras prefeituras e foi diretor da Agemcamp (Agência Metropolitana de Campinas), braço executivo do CD-RMC (Conselho de Desenvolvimento da RMC – Região Metropolitana de Campinas). Vânia Cezaretto retorna assim à pasta de Assuntos Jurídicos.

“O Odair é muito experiente na Administração Pública, já foi secretário de Meio Ambiente e de Governo em outras prefeituras, e diretor da Agemcamp. Ele vai ser esse elo entre nós (prefeito e vice) e vocês (secretários, adjuntos e diretores), e com certeza vai contribuir muito para nossa segunda gestão”, afirmou o prefeito durante a reunião de equipe.

“Confiamos na pessoa do Odair e na sua grande experiência para nos ajudar a realizar nosso novo Plano de Governo para a Gestão 2025-2028, porque queremos não só manter o que está bom, mas corrigir o que precisa ser corrigido e avançar ainda mais em todas as áreas, para que Nova Odessa continue crescendo de maneira sustentável e com qualidade de vida”, acrescentou o vice-prefeito Mineirinho.

METAS com Odair

A primeira “missão” do novo titular da pasta de Governo é formatar, junto aos secretários, um Plano de Metas da Prefeitura de Nova Odessa para 2025 – um ano que ainda deve ser impactado pela queda na expectativa de arrecadação que afetou praticamente três de cada quatro prefeituras brasileiras em 2024.

“Vamos ter metas claras, para continuarmos avançando. 2024 foi novamente muito difícil para a nossa gestão, como tinha sido 2021 (auge da pandemia de Covid-19). Conseguimos manter os salários e benefícios dos servidores em dia, mas não foi fácil, muito em função de mais uma dívida de precatório de R$ 4,1 milhões que tivemos que pagar em dezembro”, justificou Leitinho.

“Então precisamos manter os pés no chão, economizar recursos, mas colocar nossa ‘fila’ de pagamentos em dia e manter o atendimento da nossa população em todas as áreas. Conto com a experiência e a união de todos aqui para conseguimos atingir esses objetivos”, completou o prefeito novaodessense.

“Esse Plano de Metas que vamos montar junto aos secretários vai trazer o que é exequível neste ano, sabendo que os recursos disponíveis para inovação são escassos. É fundamental que um secretário ajude o outro, dentro da grande competência que cada um de vocês tem – até porque os resultados até aqui foram muito positivos, senão o Leitinho e o Mineirinho não teriam sido reeleitos com essa votação fantástica. Mas nada está tão bom que não possa melhorar. Juntos, espero ajudar vocês (secretários) a fazermos o melhor para a população de Nova Odessa”, finalizou o novo secretário municipal de Governo.

