Prefeitura lança ‘Sumaré Limpa’ com ações em todas as regiões

O prefeito Henrique do Paraíso deu início, na manhã desta segunda-feira (06), à campanha Sumaré Limpa, em frente à subprefeitura do Picerno. Mutirões de limpeza ocorrerão em todas as regiões do município. A campanha integra as ações do Plano de Contingenciamento e conta com a participação das Secretarias de Serviços Públicos, Governo, Comunicação, Mobilidade Urbana, Sustentabilidade e Defesa Civil.

Os mutirões de limpeza vão percorrer o município com podas, roçagem, retiradas de entulhos, desobstrução de ruas, avenidas, estradas e vicinais. Na campanha, serão usados tratores, retroescavadeiras e caminhões nas ações de limpeza urbana e rural.

“Herdamos uma cidade muito suja, com problemas crônicos. A nossa campanha será contínua e vai levar conscientização, e fiscalização. Assim, vamos transformar positivamente a cidade”, explicou o prefeito Henrique do Paraíso.

Um dos focos da campanha é acabar com os montes de lixo acumulados, nas sete regionais. Por exemplo, no Picerno há uma verdadeira montanha de resíduos, em frente ao prédio da subprefeitura. “A população do entorno tem reclamado muito, e estamos atentos às demandas da comunidade local e estamos trabalhando para resolver os problemas”, disse Henrique do Paraíso.

O vice-prefeito e secretário de Governo, Andre da Farmácia, relatou que a meta é cuidar do município, com organização. “Sumaré Limpa é mais que uma campanha; é um compromisso com a transformação da nossa cidade, que merece sair do abandono e ser cuidada com carinho e responsabilidade. Juntos, vamos devolver o brilho às ruas de Sumaré, resgatando o orgulho de viver aqui”, garantiu.

Participantes do Sumaré Limpa

A iniciativa contou com a presença dos vereadores Raí do Paraíso, Cezão da Farmácia, Tião Correia, Valdir de Oliveira e Tavares. Os secretários de Educação, Danilo Azevedo; Comunicação, João Cleto; Sustentabilidade, Guilherme Dall’Orto, Serviços Públicos, Junio Francisco Batista, o Juninho Batista e Mobilidade Urbana, Willian Rodrigues Martoni e Gestão de Projetos e Obras, Bruno Khouty também prestigiaram o lançamento da campanha.