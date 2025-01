A Prefeitura de Americana promove o curso gratuito “Feras de Férias no Zoo”, voltado para crianças de 8 a 12 anos, entre os dias 15 e 17 de janeiro, das 8h às 11h30. As inscrições podem ser feitas nesta quarta-feira (8), a partir das 8h, na portaria do Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco – Zoo Americana”. Serão 40 vagas disponibilizadas. Basta apresentar um documento da criança.

No curso de férias as crianças participam de visitas monitoradas nas dependências da cozinha, onde são preparados os alimentos dos animais, na área de quarentena e veterinária e em todo o espaço do parque. No NEA (Núcleo de Educação Ambiental), haverá apresentação de conteúdos audiovisuais, além de oficinas, jogos e dinâmicas de grupo.

O secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira, destaca a importância da educação ambiental e da integração das crianças com a natureza. “As atividades vão abordar temas sobre as espécies e os hábitos dos animais, as plantas e a relação entre as pessoas e o meio ambiente. Será uma oportunidade para promovermos a conscientização com a realização do curso de educação ambiental e como podemos contribuir para a conservação da natureza, objetivo principal dos zoológicos”, diz Fábio.

Feras infantis

Todos os temas foram escolhidos para atender a faixa etária das crianças, promovendo a sensibilização sobre o meio em que vivem, segundo a bióloga do NEA, Silvia Maria de Campos Machado Ortolano.

“Iremos trabalhar as questões que vão além de simplesmente mostrar os animais. As abordagens buscam sensibilizar os participantes para a responsabilidade sobre a preservação e a importância do meio ambiente, da qualidade de vida e do respeito à natureza. Haverá conscientização sobre a extinção das espécies animais, a destruição dos ambientes naturais, as constantes agressões ao meio ambiente urbano, como as que vêm através do lixo, poluição do ar e água e depredação de áreas verdes. O objetivo é fazer com que as crianças comecem a perceber que a participação de todos é essencial para a mudança de hábitos em prol do meio ambiente”, reforça Silvia.

O Parque Ecológico fica na Avenida Brasil, nº 2.525. O telefone é (19) 3406-2075.

