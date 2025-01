Trump será ‘diplomado’ 4 anos depois da arruaça de seus apoiadores

Quatro anos depois da grande arruaça promovida por seus apoiadores, Donald Trump volta a ser aclamado presidente dos Estados Unidos. Em 2020, ele estimulou um bando a invadir o Congresso dos Estados. A invasão resultou em destruição, mortes e prisões.

A Câmara e o Senado dos Estados Unidos realizam uma sessão conjunta nesta segunda-feira (6) para certificar a vitória de Trump nas eleições presidenciais do país, realizadas em novembro de 2024.

A cerimônia acontece no Capitólio, sede do Congresso americano, em Washington D.C., a partir das 15h, no horário de Brasília.

A segurança ao redor do local foi reforçada, por exemplo, com cercas no perímetro do edifício.

O Secretário de Segurança Interna dos EUA determinou que esse é um Evento Nacional de Segurança Especial — essa é a primeira vez que essa designação é concedida para a certificação, seguindo uma solicitação do prefeito de D.C..

Essa é a última etapa do processo eleitoral dos EUA antes da posse de Trump, que está marcada para o dia 20 de janeiro, também em Washington D.C..

Kamala vai dar o aval a Trump

A certificação será comandada por Kamala Harris, vice-presidente do país e candidata democrata derrotada pelo republicano no pleito.