Odir grava depoimento sobre amizade com Chico

O vice-prefeito de Americana Odir Demarchi (PSD) fez um colab no instagram com o perfil do prefeito Chico Sardelli (PL) para ressaltar a amizade entre os dois nestes 4 anos de parceria que vem da campanha de 2020 e durou o atual governo.

O vice ressaltou que nunca houve problema entre eles e que a parceria segue tranquilamente para esta eleição.

Odir em disputa

Em 2020, OD (ainda no PL) foi disputado por algumas candidaturas a prefeito e acabou sendo apontado como o fiel da balança na eleição de Chico Sardelli, então no PV.

