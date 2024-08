O Ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou que Elon Musk indique quem será o representante da empresa no país, ou seja, a quem serão endereçadas intimações e ordens judiciais.

Leia + sobre Tecnologia, ciência e celulares

Isso porque qualquer empresa que opere no Brasil está sujeita à obediência do ordenamento jurídico e legal do país.

STF e a suspensão

A não indicação de um representante poderá levar o Tribunal Superior a determinar a suspensão das atividades do X no Brasil.

Musk, ciente desse risco, ao fechar o escritório no país e dispensar seus funcionários, parece estar forçando uma decisão judicial contra si, possivelmente para gerar polêmica e se vitimizar. Razões comerciais, políticas, entre outras, podem ser ofuscadas por uma polêmica artificialmente criada.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP