Adonópolis volta a receber a “Oficina de Musicalização Infantil” neste sábado (11), das 9 às 12 horas. Com atividades lúdicas conduzidas por Elaine Prado e voltadas especialmente para participantes de até cinco anos de idade, a oficina também propõe a interação com os adultos, já que cada criança pode participar acompanhada de um responsável. Os ingressos podem ser adquiridos no site ( www.adonopolis.com.br/oficinas ).

“O espaço é muito gostoso e as crianças vêm para participar em família, em atividades dinâmicas, desenvolvidas especialmente para abranger as menores, muitas vezes de colo, e as maiores. Essas manhãs de aprendizado têm sido muito prazerosas”, revela Elaine. “Assim como os encontros anteriores, teremos atividades lúdicas de interação da criança com a família. Haverá jogos e brincadeiras que farão com que a criança aprenda ritmos, sons e timbres. A proposta é que ela brinque, se divirta, dentro de um propósito significativo de aprendizagem”, explica.

Autora da série ‘A Arte de Brincar com Música’, publicada pela Editora Adonis, composta por cinco volumes sobre Musicalização Infantil para crianças do 1° ao 5° ano do Ensino Fundamental, Elaine destaca os benefícios da música no processo de aprendizagem. “Estudos mostram que a musicalização aumenta a capacidade de raciocínio em 25%. Ela também estimula a concentração, memória, expressão corporal, segurança emocional, facilita a socialização, a cooperação e a empatia nas crianças”. Especialista em Musicalização Infantil e formada em Licenciatura em Música, Pedagogia, Arteterapia, Ludopedagogia, Psicomotricidade e Psicopedagogia, Elaine Prado também é Mestre em Psicologia com ênfase em Desenvolvimento Infantil.

‘Férias em Adonópolis’

Muitas histórias, aventuras, brincadeiras e diversão voltam a movimentar Adonópolis nessas férias escolares. No fim do ano, as atividades foram desenvolvidas entre 27 de novembro e 19 de dezembro. Em janeiro, a programação será retomada na tarde desta terça-feira (7) e seguirá até o dia 24, sempre de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas. O espaço criado pela Editora Adonis conta com oficinas artísticas, jogos criativos, leitura, roda de histórias, teatro, música, brincadeiras e interações, destinadas a crianças de 4 a 12 anos (menores de 4 anos devem estar acompanhadas por um responsável).

Em cada período, a programação tem uma proposta de leitura, com atividades relacionadas ao livro do dia, mediadas por pedagoga e monitores. A cada pacote adquirido com cinco tickets, a criança ganha um sexto ingresso. Há a opção do ticket válido por um período de quatro horas, que inclui pipoca à vontade e lanche, pelo valor de R$ 90. E há ainda a opção do ticket adquirido pelo valor de R$ 110, também pelo período de quatro horas e que inclui pipoca à vontade e lanche, em que a criança poderá levar para casa o livro que inspirou a atividade desenvolvida, no período em que participou.

Para participar das atividades, é necessário agendamento no site (www.adonopolis.com.br). Adonópolis fica localizada na Rua José Bonifácio, 174, em Americana. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (19) 99186-5479 ou pelo telefone (19) 3471-5608.