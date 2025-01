Ranking: brasileiros revelam suas 8 maiores metas para 2025

Brasileiros com foco- Quando pensa em tudo em que se desenvolveu no último ano, quais você diria que foram seus maiores aprendizados ao longo de 2024? Para desvendar as conquistas pessoais da população nos últimos doze meses, um estudo recente fez tal pergunta a centenas de brasileiros de todo o país e descobriu: segundo 5 em cada 10 ouvidos, o maior progresso esteve ligado a criar gosto por esportes e atividades físicas, entre práticas como a dança, tênis e corrida de rua.

Não apenas isso, aliás: para a maioria deles, o ano que se encerrou há pouco significou o desenvolvimento de novas competências profissionais (36%), como habilidades de liderança e gestão, bem como outro tipo de relação com a própria educação financeira — realidade de 43% dos entrevistados.

Os dados acabam de ser divulgados pela Preply (acesse o estudo na íntegra aqui), plataforma de ensino online que, para compreender as experiências da população em 2024, pediu que brasileiros de todas as regiões refletissem sobre o que aprenderam durante o período, bem como suas metas a serem traçadas para 2025. À especialista, aliás, 90% dos respondentes já adiantaram: estarão comprometidos em investir em novas habilidades de janeiro a dezembro.

O que os brasileiros aprenderam em 2024?

Diante de tantas experiências positivas envolvendo conhecimentos e novas habilidades entre os respondentes, se existe algo que o estudo da Preply parece comprovar é como, de forma geral, 2024 foi um período de diversas descobertas para boa parte das pessoas — que, direta ou indiretamente, se viram em contato com aprendizados enriquecedores a nível pessoal e profissional.

Em meio aos incentivos médicos e a popularidade de tendências como a corrida e o beach tennis, o grande ganho, segundo os entrevistados, esteve ligado às atividades físicas: de acordo com 5 em cada 10 deles, o legado do último ano foi aprender a gostar de se movimentar mais, exercitando o próprio corpo por meio de esportes com os amigos, treinos na academia ou aulas de dança pela internet.

De toda forma, provando que os novos conhecimentos não se restringiram apenas a um campo, descobrir práticas de saúde e bem-estar (30,4%) e estudar novos idiomas (22%) também estiveram entre os dez aprendizados que mais impactaram a vida dos brasileiros ao longo dos últimos doze meses — sobretudo, conforme pontuaram os ouvidos, graças às informações consumidas em redes sociais e canais de YouTube (66,2%), cursos digitais (54%) e livros (36%).

90% dos Brasileiros comprometidos em aprender algo novo em 2025

Com a chegada de um novo ano, ao longo do estudo, uma das curiosidades da Preply girou em torno dos níveis de envolvimento dos entrevistados com novos aprendizados em 2025, entre o que tem os motivado a investir em possíveis conhecimentos e eventuais obstáculos para a jornada de conhecimento que os espera muito em breve.

Quando indagados em relação às metas para os próximos doze meses, quase todos os ouvidos pela plataforma revelaram enxergar o momento como uma boa oportunidade para se desenvolver: para se ter uma ideia, 9 em cada 10 brasileiros envolvidos na pesquisa disseram estar comprometidos em estudar e desenvolver habilidades no período em questão — com os focos mais comuns de interesse englobando aprender ainda mais sobre educação financeira (49,9%), atividades físicas (45,5%) e competências profissionais variadas (36,5%).

Já quanto ao contato com segundos idiomas, meta compartilhada por 43% dos respondentes, o desejo dos interessados parece girar em torno de escolhas específicas, como é o caso do inglês, espanhol, italiano e francês, que dividem o ranking das línguas mais almejadas pela população com as faladas no leste asiático.

Embora os planos sejam inúmeros, ainda assim, vale dizer que não são todos os que acreditam que darão conta de colocar tais metas em prática em 2025. O motivo? Ao menos alguns deles, que precisarão ser driblados com atenção e estratégia entre quem quer tirar os planos do papel: possíveis dificuldades financeiras (51,1%), falta de tempo disponível (49,9%), desmotivação (38,8%) e certo desafio com a organização e planejamento (26,2%) — de acordo com os brasileiros, os “vilões” que podem impedir os planos de se tornarem realidade.

Metodologia

Para compreender as lições anuais e expectativas dos brasileiros para 2025, nas últimas semanas, foram entrevistadas 500 pessoas residentes em todas as regiões do país. Ao todo, os respondentes tiveram acesso ao total de 10 questões, que exploraram seus aprendizados em 2024, os planos para o novo ano e os principais obstáculos a serem enfrentados para atingir o que desejam. A organização das respostas possibilitou a criação de diferentes rankings, nos quais você confere o percentual de cada alternativa apontada pelos entrevistados.

