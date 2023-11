O ex-prefeito de Americana Omar Najar passou

por cirurgia na semana passada, tomou um susto nesta sexta-feira e agora se recupera no hospital.

O Neto de Omar, que o acompanhou no processo, está fazendo cursos este final de semana e disse que o avô passou por cirurgia no último sábado para procedimentos preventivos e foi para casa.

Nesta sexta-feira ON teve reações e foi levado para o hospital por precaução. Ele primeiro foi levado para o Hospital da Unimed de Americana para os primeiros atendimentos.

Neste sábado, ele foi levado para São Paulo para novos exames.

Segundo o Neto, Omar segue consciente o tempo todo com as funções de braços e pernas normais.

O NM deseja pronta recuperação ao ex-prefeito.

