Leitinho- Nova Odessa continua inscrito normalmente

no Novo PMCMV (Programa Minha Casa Minha Vida) do Governo Federal, e tem a expectativa de ser contemplado com até 120 unidades habitacionais populares já nas próximas etapas do programa, em 2024.

A garantia é das diretorias municipais de Convênios e de Habitação, que acompanham de perto toda a tramitação dos diversos pedidos da Prefeitura de Nova Odessa junto ao Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) lançado nesta semana pelo Governo Federal – cerimônia na qual o prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) esteve presente e conversou com o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

“A ‘notícia’ é fake. Nova Odessa não foi ‘excluída’ do PMCMV, ela apenas não está no primeiro lote – e terão ao menos mais dois lotes. O primeiro lote priorizou área críticas. Inclusive, a comitiva do prefeito Leitinho teve a garantia de que Nova Odessa terá unidades do Programa, e já apresentou área para pelo menos 120 unidades. E a Prefeitura de Nova Odessa está preparando outras áreas para programas habitacionais de interesse social, inclusive do Governo do Estado”, explicou o diretor municipal de Habitação, Diego Feitoza.

EM BRASÍLIA

“Essa semana, estive em Brasília ao lado dos secretários de Administração, Vilson Amaral, e de Educação, Zé Jorge, além do adjunto de Finanças, Syllas Silveira. Participamos de reuniões importantes, apresentando demandas ao ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Estamos trabalhando para melhorar a qualidade de vida da nossa população. Inserimos projetos (no PAC) para melhorias na Saúde, Educação, Habitação e Infraestrutura”, afirmou o prefeito Leitinho.

