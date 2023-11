Câmara Jovem: alunos do Colégio Anglo Cezanne participam de sessão simulada

Cerca de noventa alunos do 4º e 5º ano do Ensino Fundamental do Colégio Anglo Cezanne participaram na quinta-feira (23) e sexta-feira (24), no plenário da Câmara Municipal de Americana, de sessões simuladas do projeto educacional “Câmara Jovem”.

Ainda na escola, os alunos apresentaram projetos de lei, requerimentos e indicações e elegeram os vereadores para a sessão simulada. Já no Plenário, discutiram as propostas e debateram temas como meio ambiente, saúde, trânsito e bem-estar animal.

Na quinta-feira, a mesa diretora foi composta por Isabela Jejan Galdino (presidente), Alice Dolenque Morato (primeiro secretário) e Eloisa Lopes Pereira (segundo secretário). Já na sexta-feira, comandaram os trabalhos Sofia Aiko (presidente), Lucas Scarmal (primeiro secretário) e Alice De Azevedo Bispo (segundo secretário). No total, foram discutidos dois projetos de lei, dois requerimentos e oito indicações. Os vereadores mirins também receberam certificados de participação.

O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Thiago Brochi (sem partido) e os vereadores Lucas Leoncine (PSDB), Pastor Miguel Pires (Republicanos), Thiago Martins (PV) e Dr. Wagner Rovina (PV) acompanharam as sessões simuladas e parabenizaram os estudantes.

“Levem essa experiência pra vocês e continuem acompanhando o trabalho dos vereadores e o que precisa melhorar na nossa cidade”, discursou Brochi. “Meu primeiro contato com a política foi na escola e por isso vejo a importância de vocês estarem aqui hoje”, disse Leoncine. “Ficamos muito contentes de ver vocês conhecendo o Poder Legislativo e se interessando pelo nosso projeto”, comentou Martins. “É muito bom receber vocês aqui e acompanhar a participação dos alunos. As ideias que vocês trazem são ótimas e vamos buscar colocá-las em prática”, falou Pastor Miguel. “Muito legal ver vocês aqui e muito importante pra vida de todas as crianças conhecer o Poder Legislativo, destacou o vereador Dr. Wagner Rovina.

As seguintes proposituras foram debatidas e aprovadas pelos vereadores mirins:

Quinta-feira (23):

-Requerimento de autoria do vereadoras Lívia Nascimento e Maria Claro Pasqualino que pede informações sobre as ambulâncias do município.

-Requerimento de autoria dos vereadores Miguel Forti e Salomão Bernardes em que pede poda de árvores e fiscalização frequente pela administração pública.

-Indicação de autoria da vereadora Alice Dolenc Morato que sugere aplicativo para transporte de resgate.

-Indicação de autoria da vereadora Alice Maria que sugere estudos para implantação de aplicativo para cadastrar os animais abandonados.

-Indicação de autoria do vereador Miguel Luca Ribeiro que sugere a instalação de lombada.

-Indicação de autoria do vereador Eduardo Bueno da Rocha que sugere a criação do projeto IBEAA (Instituto de bem-estar animal de Americana).

Sexta-feira (24):

-Projeto de lei de autoria da vereadora Lorena Teixeira que dispõe sobre leitura nas praças

-Projeto de lei de autoria das vereadoras Manuela Vasconcelos Gasparini e Maria Vitória Rosolen que dispõe sobre a criação do projeto Anti Lágrimas.

-Indicação de autoria das vereadoras Lívia Alves de Oliveira e Alice Vitória da Silva que sugere aumento de ciclovias e ruas sem pavimentação.

-Indicação de autoria das vereadoras Heloísa Mardegan e Sophia Peghim Carbinatto que sugere a criação de Albergues.

-Indicação de autoria da vereadora Manuela Torconi Goulart que sugere a revitalização de praça pública.

-Indicação de autoria dos vereadores Lucas Scaramal, Miguel Mosna, Kauã Guilhermino, Henry Gabriel Brito de Oliveira, Arthur Lazarin e Ítalo Rosalém que sugere a construção de Escolinhas de esporte.