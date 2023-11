Prêmio “Jovem Empreendedor”: 36 projetos são inscritos no concurso

O prêmio “Jovem Empreendedor”, idealizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Americana, recebeu 36 projetos até o encerramento das inscrições no último dia 21. A iniciativa tem o objetivo de descobrir novos talentos e incentivar os estudos, o empreendedorismo, o uso de novas tecnologias e a formação qualificada de estudantes que atualmente cursam o ensino médio.

“Com esse prêmio pretendemos incentivar nossos jovens a pensar e colocar em prática projetos criativos que tragam benefícios para toda a comunidade. Estou muito feliz com essa iniciativa, que será um sucesso. Americana sempre teve vocação para a inovação e a criatividade”, afirma o prefeito Chico Sardelli.

“Mais uma iniciativa da nossa Administração que dará espaço para os jovens exercerem a criatividade. Nosso compromisso vale não apenas para o presente, como também para o futuro de Americana, e essa iniciativa é mais uma mostra disso”, diz o vice-prefeito Odir Demarchi.

A seleção dos projetos será realizada em duas etapas, no dia 5 de dezembro, na Etec Polivalente. Na primeira, a documentação de todos os trabalhos será analisada, com a escolha dos dez mais bem avaliados. Em seguida, os autores desses dez projetos deverão fazer uma apresentação presencial de três minutos. Por fim, serão selecionados os três melhores trabalhos, cujos vencedores receberão como prêmio uma placa em homenagem à sua colocação no concurso.

O regulamento prevê que os participantes devem apresentar um projeto de empreendedorismo inovador, voltado para a criação de um negócio ou a resolução de um problema por meio de setores como tecnologia, sustentabilidade, comércio, serviços, entre outros. Podem participar do concurso estudantes matriculados no ensino médio tanto da rede pública como da rede privada no município.

“Empreender é um dos caminhos profissionais que esses jovens poderão seguir ao iniciarem suas carreiras, após a conclusão do período escolar. O prêmio, além de reconhecer boas e novas ideias, também tem o potencial de revelar aptidões para o futuro dos estudantes “, destaca o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.