Lucas Leoncine discute com secretária “IPTU Verde” em Americana

O vereador Lucas Leoncine (PSDB) se reuniu, no último dia 22, com a Secretária de Fazenda de Americana, Simone Inácio de França Bueno, para discutir medidas que ajudem na rearborização do município.

“Estou preocupado com as constantes quedas das árvores quando ocorrem chuvas na cidade de Americana, e que por conta de espécie incorreta ou mesmo pela idade, não estão se sustentando nos momentos de temporais”, disse o parlamentar.

O vereador está em busca de uma revitalização e/ou rearborização da cidade, com o replantio de árvores por espécies mais adequadas e que não tragam riscos a população.

Segundo Leoncine, a ideia é que o poder público incentive o plantio de forma adequada. “Recentemente, fizemos requerimento em relação a este assunto, pois apesar de existir uma lei própria, ela se tornou inexequível, e a ideia é conscientizar a população através de um incentivo fiscal, se possível. Em nossos estudos, vimos que alguns municípios estão implantando o chamado “IPTU Verde”, que reduz a taxação do contribuinte que adota ações ambientalmente sustentáveis em seu imóvel”, disse.

A secretária deve estudar a proposta de Leoncine e apresentar à administração uma alternativa.

LEIA MAIS: Caetano quer ‘cata-treco’ no Gramado e Brochi + água no Botânico