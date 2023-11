Inspirado na Black Friday, data onde os estabelecimentos comerciais disponibilizam preços especiais

em um único dia aos clientes, a Associação Brasileira de Motéis, em parceria com o Guia de Motéis, realiza na próxima segunda-feira, 27 de novembro, mais uma edição da já tradicional Black Monday. O projeto oferecerá aos frequentadores dos motéis 50% de desconto em todas as suítes e períodos (incluindo pernoite).



Em torno de 100 Motéis de todo o Brasil participarão de mais esta edição, cujo objetivo é estimular as pessoas a experimentarem o serviço e atrair novos consumidores, pessoas que não são clientes habituais e assíduas dos motéis. Participam desta ação estabelecimentos de São Paulo (incluindo interior e litoral), Belo Horizonte, Curitiba, Goiânia, Salvador, Rio de Janeiro, Natal, Porto Alegre, Palmas, Vitória, Manaus e no Distrito Federal.

O presidente da ABMotéis, Felipe Martinez, afirma que o objetivo do evento é atrair novos frequentadores, além de proporcionar uma experiência diferente aos casais: “A ação é muito importante para o setor de motéis, visto que atrai hóspedes em um dia de menor procura, além de ser uma oportunidade para os clientes, que podem desfrutar de suítes mais luxuosas e interativas pagando a metade do preço”.

O desconto será válido apenas sobre o valor do primeiro período de hospedagem, para períodos ou horas adicionais será cobrado o valor normal do período/hora, de acordo com a tabela do motel. Além disso, o mesmo não se aplica sobre despesas com consumação e não é acumulativo com demais descontos, promoções ou cortesias oferecidas pelo motel. Ou seja, gastos com alimentação, acessórios e bebidas deverão ser pagos em seu valor integral durante o período da campanha.

Como fazer sua reserva

Aos interessados em aproveitar a estadia com preço especial, atenção: é necessário acessar o site www.motelblackmonday.com.br , baixar o aplicativo Guia de Motéis GO , escolher o motel de seu interesse e efetuar a reserva de maneira antecipada. O cupom deverá ser apresentado na recepção do motel.

MOTEL BLACK MONDAY Quando? Das 0h00 às 23h59 de 2 de dezembro (segunda-feira) Desconto: 50% em todas as suítes e períodos (incluindo pernoite)

Sobre a ABMotéis

Criada há mais de 10 anos, a Associação Brasileira de Motéis (ABMotéis) é a única representante do setor moteleiro no Brasil e possui mais de 500 motéis associados. A entidade conta com diretores presentes em 17 estados, além do Distrito Federal. Sua missão é trabalhar pela profissionalização do setor com o objetivo de valorizar o motel como um meio de hospedagem seguro para casais que buscam lazer e entretenimento. Todo ano, a associação promove ações de marketing voltadas para os hóspedes do setor com o intuito de valorizar o motel como meio de hospedagem.