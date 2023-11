Show da Taylor Swift em SP vai ter distribuição de água

A T4F informa que reforçou o plano de ação para os shows da cantora Taylor Swift

em São Paulo, nos próximos dias 24, 25 e 26 de novembro, com equipe de apoio ampliada para orientação ao público, distribuição de água e cobertura médica.

Equipes realizarão a distribuição de água gratuita nas filas e nas entradas do estádio. Os pontos de fornecimento gratuito de água também estarão à disposição do público durante o evento, além dos bebedouros do estádio.

Informamos que é permitida a entrada com copos de água plásticos descartáveis e de alimentos industrializados, ambos lacrados por recomendações de segurança. Garrafas de aguá plásticas flexíveis lacradas também serão autorizadas no acesso. É vedado qualquer outro material como metal, alumínio e garrafas térmicas.

Reforçamos a importância de manter-se hidratado e bem alimentado. Também recomendamos roupas confortáveis, dê preferência ao uso de tênis. As previsões meteorológicas indicam temperaturas amenas e possibilidade de chuva, por isso recomendamos aos espectadores que tragam capa de chuva.

Para garantir a segurança do público do deslocamento até o local do evento e também no entorno do estádio, a T4F e seus representantes realizaram reunião na tarde desta quinta-feira (23), no Allianz Parque, local do evento, com as autoridades envolvidas na realização do espetáculo.

Entre elas, a Polícia Militar, que declarou que reforçará o policiamento na região do 4º Batalhão. Além disso, policiais da CAEP (Companhia de Ações Especiais) estarão no local prestando apoio ao policiamento territorial. O 2º Batalhão de Polícia de Choque também poderá atuar em caso de necessidade. Também participaram do encontro representantes da Prefeitura de São Paulo, Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e Guarda Civil Metropolitana (GCM).

SERVIÇO TURNÊ TAYLOR SWIFT EM SÃO PAULO

DATAS

24, 25 e 26 de novembro (sexta-feira, sábado e domingo)

HORÁRIOS

Entrada Antecipada Pacote VIP: das 15h às 15h45

Abertura dos portões: 16h

Início dos shows: 18h25

LOCAL

Allianz Parque, São Paulo (SP)

ACESSOS PÚBLICO GERAL E PACOTE VIP

Acesso Pista Premium: Portões A* e B

Acesso Pacotes VIP (Entrada Antecipada): Portão A

Acesso Cadeira Inferior: Portões A*, C e D

Acesso Cadeira Superior: Portão B

Acesso Cadeira Inferior – Norte A: Portão A*

Acesso Cadeira Inferior – Norte B: Portão C

Acessos Cadeira Superior – Norte A e Norte B: Portão B

Acesso Camarotes: Portão C1

*Atente-se que até às 16h o Portão A será utilizado para acesso exclusivo da Entrada Antecipada dos Pacotes VIP. O acesso dos ingressos regulares será realizado após este horário.

RETIRADA DO PACOTE VIP

Nos dias dos shows (24, 25 e 26 de novembro), a retirada dos produtos do Pacote VIP será realizada no Shopping West Plaza – Loja 2307 a 2310 – Bloco C – 1º Piso, das 10h às 20h.

*Recomendamos que a retirada dos produtos seja realizada antecipadamente, conforme orientações enviadas por e-mail aos titulares das compras.

OBJETOS PERMITIDOS

Ingresso (físico ou digital), documentos pessoais, copos de água lacrados, garrafas plásticas flexíveis lacradas, alimentos industrializados lacrados, óculos escuros, barra de cereal, capa de chuva, protetor solar, protetor labial, carregador portátil e cabo para carregar celular, remédios com laudo/prescrição médica, maquiagem e câmera instantânea.

Mochilas ou bolsas*

Limite de tamanho:

Altura – 42 cm

Largura – 32 cm

Profundidade – 14 cm

*As mochilas não precisam ser transparentes.

OBJETOS PROIBIDOS

O voo de quaisquer drones ou outros veículos aéreos não tripulados (VANTs) dentro, sobre ou ao redor do Allianz Parque pode levar ao confisco do referido e/ou sujeitar o piloto a penalidade ou prisão.

Cartazes com proporções maiores que 28 x 43 cm;

Câmeras profissionais (inclui qualquer câmera com lente extensível ou acoplável);

Equipamentos profissionais de áudio e vídeo;

Bastão para tirar foto;

Guarda-chuva;

Equipamentos eletrônicos (notebooks, tablets, iPads e laptops);

Copos térmicos, latas, utensílios de armazenagem, embalagens rígidas com tampa;

Capacetes;

Cadeiras ou bancos,

Armas de fogo e armas perfuro contundentes;

Objetos pontiagudos, cortantes e/ou perfurantes;

Correntes e cinturões;

Fogos de artifício;

Objetos de vidro;

Canudos rígidos;

Animais (exceto cães de assistência, identificados e acompanhados de pessoa com deficiência);

Substâncias inflamáveis;

Cigarro eletrônico;

Jornais e livros.

A lista completa de objetos proibidos está disponível em: www.taylorswifttheerastour.com.br/faq#no-dia-do-evento.

Fique atento aos itens proibidos e planeje-se com antecedência. Recomendamos que não venham com mochilas e bolsas. Se você precisar trazer uma, certifique-se de que ela atenda às medidas descritas.

MEIA-ENTRADA

Certifique-se de apresentar o seu documento comprobatório do benefício à meia-entrada.

Caso a documentação comprobatória não seja apresentada, o cliente deverá realizar o pagamento da diferença (complemento de meia-entrada) para validação do ingresso. Neste caso o pagamento deverá ser realizado com dinheiro ou cartão, não há a opção de pagamento via PIX nesta situação.

Para mais informações sobre a política de meia-entrada, acesse: ticketsforfun.com.br/politicas/meia-entrada

CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA

A partir de 15 anos, é permitida a entrada desacompanhado.

Até 14 anos, é permitida a entrada somente acompanhado dos pais ou responsáveis legais.

DICAS PARA OS SHOWS