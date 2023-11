Ingressar na USP (Universidade de São Paulo) é um desejo comum entre os estudantes, que se preparam o ano inteiro para os vestibulares. Embora também seja possível ser aprovado nessa instituição de ensino pelo Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), boa parte dos interessados na USP prestam o exame exclusivo da Fuvest.

A prova deste ano, para ingresso em 2024, será dividida em duas fases: a primeira, com 90 questões objetivas de todas as matérias, acontece no dia 19 de novembro (domingo), e a segunda, com questões discursivas da área foco do candidato, está prevista para os dias 17 e 18 de dezembro. Porém, mesmo com questões direcionadas para uma área específica, todos os candidatos que participam da segunda fase têm como obrigatória a elaboração da redação, em formato dissertativo-argumentativo.

No geral, a Fuvest é conhecida por ser mais exigente e concorrida do que outros vestibulares nacionais, assim, é fundamental fazer uma preparação específica. Realizar uma boa redação, que vale 50 pontos de um total de 200 na segunda etapa, é uma estratégia para uma classificação alta.

Por isso, Julia Ferreira, coordenadora de redação da Redação Nota 1000, traz 5 dicas para os estudantes, que vão fazer a segunda fase da Fuvest, elaborarem uma redação assertiva e de pontuação máxima:

1- Esteja atento ao formato da prova

“A Fuvest trabalha com o gênero dissertativo-argumentativo, portanto, a estrutura básica deve ser: uma introdução, o desenvolvimento dos argumentos e uma conclusão, além de elaborar o texto seguindo a norma-culta da língua portuguesa. Cabe citar, por fim, que a Fuvest exige que o candidato apresente um título para sua redação”, explica a profissional da Redação Nota 1000.

2- Saiba como funciona a correção da Fuvest

Para este vestibular, é fundamental que o estudante leia o manual do candidato. A Fuvest, especialmente, realiza uma correção criteriosa. Ela exige:

– Na introdução, uma contextualização do tema e a apresentação da tese que será defendida;

– No desenvolvimento do texto, argumentos sólidos e bem articulados entre si, que defendem o ponto de vista escolhido;

– O cumprimento da norma-padrão da língua portuguesa, incluindo aspectos gramaticais e a seleção lexical, ou seja, de vocabulário;

– Uma análise profunda do tema, que demonstra a capacidade de interpretação e argumentação do estudante;

– Uma conclusão que sintetiza o texto com clareza e se conecta com os argumentos.

Para se sentir mais seguro, o candidato pode ler modelos de redação que atingiram nota máxima em anos anteriores da prova

3- Apoie os seus argumentos em tópicos que você domina

Depois de ler atentamente e compreender o tema proposto, analisando os argumentos, os contra-argumentos e entendendo a relevância do assunto, o candidato deve começar a elaborar a defesa da sua tese.

“A partir disso, ele deve agrupar as informações de seu conhecimento pertinentes sobre a temática. Isso porque, no momento da produção do texto, o estudante não poderá consultar informações externas e, sendo assim, deve trabalhar com os conhecimentos que já possui”, diz Julia Ferreira.

Para organizar as ideias, vale elencá-las em uma lista na parte de rascunho, verificando se todos os argumentos irão se conectar e não haverá uma “ponta solta”.

4- Evite argumentos fracos ou clichês

Um argumento fraco é aquele que não pode ser sustentado pela conclusão feita a partir do seu ponto de partida. Nesses casos, é comum que ocorra um salto lógico ou que a conclusão seja questionada pelo leitor. Já um argumento clichê corresponde a ideias pré-fabricadas que circulam como verdades incontestáveis ou simplesmente generalizadas. Para evitá-los, o estudante precisa estar atento à conexão e à coerência de todos os seus argumentos, expostos por meio de um vocabulário claro.

5- Pratique bastante antes da prova oficial

“O preparo para escrever uma boa redação é constante, uma vez que um ponto essencial para isso é a prática. Com a prática, o candidato consegue compreender os seus pontos fortes e fracos, trabalhando, assim, no aprimoramento das elaborações textuais a cada novo texto exercitado. Além disso, escrever delimitando um tempo máximo ajuda na preparação para a situação de prova”, diz Julia Ferreira.

