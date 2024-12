Organização e acessibilidade dos locais de votação são bem avaliados por 92% dos eleitores paulistas

Uma pesquisa realizada pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) revelou que o índice de satisfação da eleitora e do eleitor paulista com a organização e a acessibilidade dos locais de votação foi de 92% nas eleições municipais de 2024. O levantamento teve como base um questionário aplicado no 1º turno do pleito. Ao todo, 4.534 pessoas de 1.919 locais de votação responderam à sondagem de forma voluntária. Esses eleitores estão cadastrados em 365 das 393 zonas eleitorais do estado, sendo 57 zonas da capital e 308 do interior.

A pesquisa também revelou que o índice de aprovação do eleitorado com a qualidade de atendimento dos mesários e das mesárias foi de 96%, percentual superior ao das eleições gerais de 2022, que foi de 92%. Este ano, a Justiça Eleitoral paulista contou com a colaboração de mais de 400 mil integrantes da mesa receptora de votos em todo o estado no 1º turno. Já no 2º turno, mais de 200 mil mesárias e mesários atuaram nos locais de votação.

O TRE-SP ainda verificou aumento no nível de satisfação dos eleitores em relação à facilidade de acesso até a seção eleitoral (95%), à sinalização até a seção (94%) e à limpeza do local de votação (95%). Os índices alcançados nesses itens do questionário são maiores do que os verificados na pesquisa aplicada no pleito de 2022, que foram de 84%, 85% e 92%, respectivamente.

Tempo de espera para o voto é aprovado por 93%

A avaliação positiva do eleitorado sobre o tempo de espera para o voto no 1º turno de 2024 também cresceu e atingiu 93%. Em 2022, esse índice havia sido de 63%. De acordo com levantamento do TRE-SP, a votação do 1º turno deste ano foi concluída até as 17h10 em 96,54% do total de seções eleitorais do estado. No 2º turno, esse percentual foi ainda mais alto e chegou a 98,68% do total de seções até esse mesmo horário. Os dados foram obtidos a partir dos horários informados nos Boletins de Urna (BUs) de cada seção eleitoral e indicam o momento em que a urna foi encerrada.

Segundo a página de Estatísticas Eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), São Paulo teve 103.021 seções eleitorais em funcionamento no 1º turno, sendo 102.602 delas principais e 419 agregadas. Já no segundo turno, que ocorreu em 18 cidades do estado, incluindo a capital, houve votação em 45.042 seções eleitorais.

A pesquisa do TRE-SP sobre a organização do pleito foi divulgada nos locais de votação e ficou aberta a todo o eleitorado no site do Tribunal no período de 6 a 13 de outubro. A sondagem está alinhada ao Plano Estratégico Institucional do TRE-SP 2021-2026 (Resolução TRE/SP nº 546/2021), contemplando o macrodesafio “Fortalecimento da Relação Institucional do Judiciário com a Sociedade”.

