Regularização dos Poços de Visita passa por intensificação

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, iniciou nesta quinta-feira (5) a regularização dos Poços de Visita (PVs) da Avenida Raphael Vitta, paralelamente ao mesmo serviço que está sendo executado na Avenida da Saúde.

“Estamos com duas equipes trabalhando exclusivamente no levantamento desses PVs, priorizando as vias com o maior fluxo de veículos”, disse o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

O recapeamento das ruas desnivela a altura dos PVs, causando impactos nos veículos que passam por cima deles e a quebra das tampas dos Poços de Visita. Com a manutenção, o nível de suas tampas fica no mesmo nível da rua, suportando a passagem constante dos veículos e evitando danos no PVs.

O serviço de manutenção foi realizado na Avenida Nossa Senhora de Fátima, Rua Lua, no Jardim Guanabara, e Rua das Petúnias, na Cidade Jardim. A próxima etapa será realizada na Avenida Prefeito Abdo Najar.

