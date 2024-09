Em alta em levantamentos internos, o vereador Oséias Jorge (PSD) tem se destacada como o campeão de realização de reuniões em bairros de Nova Odessa.

Nome forte do PSD do prefeito Leitinho, o vereador chegou a ser cotado para vir a prefeito no período pré-eleitoral.

Mas optou por buscar o segundo mandato e se firmar na Câmara para depois buscar voos mais altos.

Oseias herdeiro

O vereador é herdeiro do mais longevo parlamentar da história de Nova Odessa.

