Homem de 34 anos morre baleado no rosto em Americana

Um homem de 34 anos morreu baleado no rosto no Jardim Pacaembu, em Americana, na noite desta quarta-feira.

Segundo a Guarda Municipal (Gama), por solicitação do controle, equipe se deslocou ao endereço mencionado com a informação de que um indivíduo estaria caído ao solo com ferimentos. Chegando pelo local, os agentes se depararam com um veículo HB20, de cor branca, estacionado no meio da via, com o motor ligado e a porta do passageiro aberta.

As equipes logo notaram marcas de sangue na lateral esquerda do veículo e rastros de sangue até onde a vítima se encontrava caída, aproximadamente quinze metros de distância do veículo, próximo a um pasto.

Devido ao ferimento no rosto da vítima causada provavelmente por disparos de arma de fogo, imediatamente foi solicitada a equipe de resgate do Corpo de Bombeiros, que ao examinar o paciente, constatou o óbito.

O local foi isolado e a autoridade policial foi comunicada do ocorrido, determinando a perícia. Durante a perícia, foi localizado no interior o documento do veículo que pertence a uma locadora. Fatos apresentados à Central de Polícia judiciária. Veículo foi apreendido pelo Plantão Policial.