Otimize essas 7 coisas no seu perfil no Instagram e atraia milhares de seguidores

Quer se destacar no Instagram, mas não sabe por onde começar? Se sim, ter um perfil atrativo é o primeiro passo. É necessário apresentar diferenciais competitivos em sua conta comercial para vencer os concorrentes.

Atualmente, o Instagram já ultrapassou a marca de 2 bilhões de usuários ativos mensais. Ou seja, o aplicativo nunca foi tão acessado quanto agora. Sendo considerada a rede social mais popular do mundo.

Para profissionais e empresas, a grande quantidade de usuários no Instagram representa uma oportunidade de ouro de alcançar um público amplo. Isso porque, a plataforma tem características e funcionalidades que favorecem relações comerciais.

Ao mesmo tempo, porém, há muitos concorrentes entre tantos usuários. Ou seja, outras marcas que decidiram se posicionar na rede social para expandir seus resultados.

Sendo assim, você só ganha destaque no Instagram se for estratégico. O que começa na otimização do perfil da marca. Por isso, vamos te mostrar 7 coisas que você deve ajustar para torná-lo atrativo e cativar o público. Confira!

7 dicas para otimizar seu perfil no Instagram e construir uma base de seguidores ampla

1. Nome de usuário

Para construir uma base de seguidores ampla no Instagram, o nome de usuário do perfil tem que ser muito bem pensado. Ele deve ser simples e fácil de lembrar para o público memorizá-lo sem dificuldades.

A escrita também deve ser descomplicada. Desse modo, visitantes ou seguidores não terão problemas para encontrá-lo na barra de pesquisa do Instagram. Então, evite colocar números ou caracteres especiais em excesso.

Além disso, o nome de usuário precisa ser criativo. Se você trabalha como Social Media e quer ensinar outros a ingressarem na profissão, por exemplo, “sejaumsocialmedia” ou “vivaderedessociais”, seriam boas escolhas.

2. Foto de perfil

Além do nome de usuário, a foto do perfil é bem importante. Se for uma conta profissional, uma foto de rosto bem iluminada e enquadrada é o ideal. Para marcas, use um logotipo reconhecível com boas cores e design.

De qualquer modo, a foto escolhida deve ter uma boa resolução. Ela aparece em tamanho pequeno em comentários e na seção de stories, por exemplo. Com isso, tem que ser clara mesmo em miniatura.

A propósito, para não perder a qualidade da foto, siga o tamanho padrão recomendado do Instagram. As dimensões adequadas são 720 x 720 px. Isso evita que a foto seja cortada e perca resolução.

3. Biografia

A biografia do Instagram é um pequeno resumo da atividade de um perfil. No espaço, profissionais e empresas têm 150 caracteres para descrever o que são e o que fazem.

Para transformar visitantes em seguidores para Instagram, você precisa caprichar na bio. Ela deve ser clara, objetiva e impactante. Só assim, será convincente o bastante na percepção do público.

Coloque também um CTA (Call To Action) na biografia para direcionar os usuários a realizarem uma ação específica de imediato. Seguir o perfil, visitar seu site ou acessar seus produtos ou serviços.

4. Destaques

Os destaques são uma extensão de biografia. Eles mostram a identidade e propósito do perfil da marca na prática. Desde que a esteira seja desenvolvida e organizada estrategicamente.

Para quem não sabe, é uma das funções do Insta que possibilita que Stories fiquem disponíveis permanentemente ao público. Ou seja, mesmo após 24h, visitantes e seguidores podem visualizá-lo.

Dessa forma, você pode separar todos os Stories relevantes criados até então em categorias. Dúvidas comuns, tutoriais, depoimentos, entre outros. Então, contextualizar ainda melhor quem é novo no perfil sobre seu trabalho.

5. Visual do Feed

O Instagram é uma rede social visualmente atrativa. Tanto os desenvolvedores quanto os usuários valorizam muito o aspecto. Assim, você deve ter um Feed organizado e bonito para prender a atenção do público.

Isso porque, as publicações de Feed são o principal cartão de visitas da plataforma. É uma das primeiras coisas que os usuários vão olhar quando entrarem no perfil da marca.

Em função disso, crie um Feed com visual harmônico. As cores, tipografia e formas de cada conteúdo devem conversar entre si. Além de impressionar todos pela alta qualidade.

6. Legendas

A mente humana processa imagens muito mais rápido do que palavras. Por isso, o conteúdo visual deve ser a prioridade nas publicações de Feed do Instagram da marca. É o que mais chama atenção em um primeiro momento.

No entanto, não abra mão da parte escrita na funcionalidade. Elas são tão importantes quanto para seu crescimento na rede social. Então, faça legendas persuasivas para complementar os conteúdos visuais.

Nas legendas, você pode compartilhar experiências, contar histórias ou fornecer informações relevantes ao público. Seja como for, os textos são essenciais para engajar visitantes na proposta da marca.

7. Interações nos comentários

Muitos visitantes do perfil da marca podem abrir a seção de comentários para verificar seu nível de compromisso com o público. Dessa maneira, sempre responda o máximo de interações possível para ter uma boa reputação.

Até porque, a comunicação no Instagram não é unilateral. Os usuários te ouvem, mas também querem ser ouvidos. Com isso, não ignore os comentários. Tente respondê-los sempre que puder. Nem que seja apenas para agradecer.

É o que vai construir uma comunidade ampla e engajada em torno da marca. Os seguidores se sentirão cada vez mais à vontade para expressar sua opinião e, consequentemente, atrair mais usuários para seu perfil.

Conclusão

Por fim, ter milhares de seguidores é o resultado de otimizar o perfil da marca. Ou seja, fazer do seu Instagram comercial uma comunidade relevante que leva todos a um mesmo objetivo.

Isso requer a adoção de várias boas práticas. Contudo, é o melhor caminho que você pode trilhar para superar tantos concorrentes e conquistar um lugar de destaque na rede social.