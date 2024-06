O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, anunciou nesta segunda-feira (24) a implantação da UTI Pediátrica no Município. Com investimento de mais de R$ 2 milhões em recursos próprios, os 10 leitos de UTI serão implantados em uma área de 366 m² no Hospital Santa Bárbara | Santa Casa de Misericórdia.

Detalhes do projeto foram apresentados em coletiva de imprensa realizada no Centro de Estudos e Cultura Ambiental, contando com a presença de autoridades do Município e representantes da Santa Casa. O projeto para a implantação da UTI Pediátrica já foi, inclusive, protocolado junto à Vigilância Sanitária, seguindo os parâmetros da legislação vigente.

Mais notícias da cidade e região

Novos investimentos e projetos no Hospital

Além da implantação da UTI Pediátrica, o prefeito Rafael Piovezan apresentou uma série de melhorias na estrutura e equipamentos do Hospital Santa Bárbara. Em investimento de mais de R$ 2,2 milhões, entre recursos próprios do Município e oriundos de emendas parlamentares, a unidade passa a contar com novas mesas e focos cirúrgicos nas quatro salas do Centro Cirúrgico, 21 novas camas e colchões na UTI Adulta, 18 novas camas e colchões na ala de enfermaria, 18 novos suportes de soro, 15 novas mesas de cabeceira, sete novas macas para transporte de pacientes, além de nova pintura no Centro Cirúrgico e na fachada do prédio.

Paralelo a isso estão em andamento os trâmites para a implantação de uma usina de oxigênio no Hospital, o que garantirá a sustentabilidade do hospital com a geração própria do gás. O projeto tem custo estimado de R$ 2,7 milhões e os recursos serão captados junto ao Fundo Municipal do Idoso, gerido pelo Conselho Municipal do Idoso e constituído pela Lei Municipal nº 3286/2011.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP