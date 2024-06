Chico e Giovana ainda vão esperar nome da 3a via

As eleições em Americana caminham para ser um confronto direto entre o prefeito Chico Sardelli (PL) e a ex-vereadora Giovana Fortunato (PDT).

Os dois somaram quase 70 mil votos nas eleições de 2020- com Chico vencedor- e os demais contendores parecem haver desistido (todos virão candidatos a vereador este ano).

Apesar do quadro posto, os dois- e seus grupos- ainda esperam o surgimento de um terceiro nome para tornar a eleição menos beligerante ou menos custosa.

Time Chico na espreita

O grupo do atual prefeito tem atuado de modo a esperar os movimentos dos partidos, mais até do que dos possíveis candidatos a prefeito. Uma das ideias é que os partidos sem candidatos majoritários e que não concordam com o que seria o ideário de Giovana venham ‘naturalmente’ apoiar a reeleição.

Giovana disse ao NM que ainda aguarda o surgimento de novo (s) nome (s) na disputa principal, mas que tende a ‘abraçar’ os órfãos que queiram se juntar a seu time.

