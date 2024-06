Um casal que teve uma briga por cachaça teve o final com violência grave com a mulher jogando óleo quente no rosto do marido.

O ataque aconteceu no momento em que ele estava dormindo no sofá, na madrugada de sábado (22), no Jardim Santa Isabel, em Piracicaba.

A Polícia Militar foi chamada já na manhã do sábado. A vítima correu até um vizinho em busca de ajuda. O homem, de 57 anos, relatou aos agentes que brigou com a mulher, também de 57 anos, por estar ingerindo bebida alcoólica e não oferecer a ela.

Segundo o relato, após a disucssão na madrugada, ele foi dormir em um sofá que fica do lado externo da casa e acordou com a mulher derramando óleo fervendo no rosto.

Muita cachaça

Ele ainda disse que tava bêbado e não teve forças para pedir socorro. Foi só durante a manhã, ao acordar com dores, que ele correu até o vizinho.

