O OXXO, rede de proximidade, acaba de abrir 48 vagas nas cidades de Campinas e Jundiaí, sendo 33 e 15 posições, respectivamente. Entre as vagas disponíveis, estão oportunidades para atuar como atendentes, encarregados e líderes de loja.

Para participar do processo seletivo de atendente é preciso ter ensino fundamental completo e não é necessário experiência. Já as vagas para encarregados e líderes de lojas exigem ensino médio completo e experiência em cargo de gestão é um diferencial. Todas as vagas são para escala de trabalho no esquema 6X1.

A empresa oferece vale refeição, vale transporte e seguro de vida, além de benefícios, como convênio com a Wellhub (ex-Gympass) e cooperativa de crédito Barracred. As inscrições podem ser feitas na plataforma Gupy, por meio do link (https://gruponos.gupy.io/) ou pelo aplicativo OXXOZAP no número de telefone (11) 5039-9591, acessando a opção “Trabalhe Conosco”.

Planos de carreiras

O Grupo Nós, detentor da marca OXXO, desenvolve programas com foco na inclusão e transformação social das pessoas, com planos de carreiras para todos os colaboradores, inclusive os iniciantes. Nesses casos, o colaborador que se destacar em suas funções, pode alcançar um cargo de gestão em menos de um ano. Além disso, a companhia promove várias iniciativas que contribuem para um ambiente colaborativo, criativo e de respeito à diversidade.

Serviço

Processo seletivo rede OXXO

Vagas: 48

Cidades: Campinas (33) e Jundiaí (15)

Necessário: Ensino médio completo e experiência em cargo de gestão

Inscrições: https://gruponos.gupy.io/ ou OXXO ZAP Tel: (11) 5039-9591

Sobre Grupo Nós

Nascido da joint venture entre Raízen, licenciada da marca Shell, e FEMSA Comercio, o Grupo Nós une as marcas Shell Select e OXXO com o propósito de aproximar e facilitar para uma vida melhor. A companhia tem como missão potencializar o setor varejista e ser reconhecida como a rede mais confiável do mercado, liderando o mercado brasileiro de conveniência e proximidade.

OXXO – Mercado de proximidade criado em 1978, com mais de 20 mil unidades espalhadas pela América Latina. Nomeada a marca de varejo mais valiosa do México pela Interbrand em 2017, se destaca pela qualidade no serviço, consistente estratégia de expansão e profissionalização na operação de lojas. No Brasil, a marca chegou em dezembro de 2020 e hoje conta com mais de 500 unidades em 17 cidades no Estado de São Paulo.

