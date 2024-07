Time Éder Dalben faz convenção dia 4 em Sumaré

O pré-candidato a prefeito de Sumaré pela Federação PSDB – Cidadania, Eder Dalben, comunica que a CONVENÇÃO ELEITORAL será realizada no dia 04 de agosto, a partir das 10h, no Clube Recreativo de Sumaré, localizado à Avenida Rebouças, nº 863, Centro, Sumaré/SP.

Na oportunidade, serão escolhidos os candidatos aos cargos majoritários (Prefeito e Vice-Prefeito), aos cargos proporcionais de Vereador e Vereadora para as eleições de 2024.

Também será definida a coligação majoritária para as eleições de 2024, entre outras deliberações.

Sobre Éder Dalben

Tio do atual prefeito Luís Dalben e cunhado do deputado Dirceu, Éder foi ‘incensado’ pela família e agora tentará ir para o segundo encarar dois nomes que teriam sido traídos pela família- o vice prefeito Henrique do Paraíso (Republicanos) e o líder do governo Willian Souza (PT).

