PagueMenos faz propaganda 'caríssima' no Jornal Nacional

A EPTV Campinas, afiliada da Globo e emissora do Grupo EP, estreia um comercial de 120 segundos no intervalo do Jornal Nacional patrocinado pela rede de Supermercados Pague Menos. Essa é a primeira vez que uma marca patrocina todo o período de duração de um comercial na emissora. A campanha “Aniversário Pague Menos 35 anos – Todo Mundo Vai” será veiculada por 35 dias e conta com ofertas e prêmios para os clientes da rede.

Em comemoração ao aniversário da rede de Supermercados PagueMenos, celebrado em 13 de julho, a marca divulga a campanha, estrelada por Ana Maria Braga e Louro Mané, até 01 de agosto. Durante os 35 dias, a rede distribuirá vales-compras de R$200,00. Os clientes participantes da campanha e cadastrados no Clube Leve Mais receberão um número da sorte, que poderá ser visualizado no site ou no totem das lojas, para concorrer ao sorteio final de R$ 500 mil em barras de ouro, realizado pela Loteria Federal.

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

A rede de Supermercados Pague Menos é a primeira empresa a realizar um comercial de 120 segundos na EPTV. A ação inédita acontece no horário nobre da emissora e trata-se de um formato em que o anunciante possui a atenção do telespectador de forma exclusiva, sem dividir o espaço com outras marcas.

Gasta o Paguemenos

“Nada é melhor do que fazer história ao lado de nosso parceiro. Pela primeira vez na história da EPTV Campinas, exibimos um comercial de 120 segundos durante o intervalo do Jornal Nacional. Esse marco celebra o início das comemorações dos nossos 35 anos, com uma grande campanha promocional e um impacto significativo em nossa comunicação”, diz Fabio Cecon, gerente de Marketing e Comunicação da Rede de Supermercados Pague Menos.

Fabio Cecon, gerente de Marketing e Comunicação da Rede de Supermercados Pague Menos – Crédito: Divulgação

Renê Moia, diretor Comercial do Grupo EP, destaca a importância de disponibilizar novas soluções para as marcas parceiras. “O mercado publicitário é muito versátil e as diferentes mídias oferecem infinitas possibilidades às empresas. A EPTV procura sempre elaborar, junto de anunciantes e agências, formatos que estejam alinhados à necessidade específica de cada marca. Um comercial no horário do maior telejornal do país transmite relevância e converte em autoridade para a empresa”.

Renê Moia, diretor Comercial do Grupo EP – Crédito: Divulgação

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP