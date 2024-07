A Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir de árvores plantadas de eucalipto, anunciou a instalação de um novo Centro de Distribuição (CD) em Americana, que trará um investimento de aproximadamente R$ 39 milhões ao município.

O novo Centro de Distribuição de Americana tem previsão de inauguração em 2025, e será instalado na área que comportava a empresa Tabacow, trazendo para a cidade mais de 100 postos de trabalho diretos e indiretos, que se somam aos mais de 750 americanenses que já são colaboradores da companhia e trazem dinamismo para a economia local.

“No ano em que completamos 100 anos de Suzano e 65 anos da nossa unidade industrial na região, é uma grande satisfação anunciar esse novo centro de distribuição que não apenas simboliza nosso compromisso com o desenvolvimento econômico local, mas também fortalece os laços com a comunidade que nos acolhe diariamente. Estamos confiantes de que o centro de distribuição em Americana fortalecerá nossa cadeia logística e beneficiará tanto nossa empresa e nossos colaboradores quanto a comunidade local”, diz Davi Fabrício Teixeira, gerente executivo de Logística da Suzano.

Suzano na região de Limeira e Americana

Em 2024, a Unidade Limeira, localizada próximo a Americana, completará 65 anos. A fábrica possui uma capacidade instalada de produção de 690 mil toneladas por ano de celulose e de 400 mil toneladas por ano de papel. A unidade também é responsável pela geração de energia limpa a partir da biomassa, contribuindo para a sustentabilidade e a redução das emissões de gases de efeito estufa.

No primeiro trimestre de 2024, a Suzano deu início às obras para ampliar a produção de Eucafluff®, a primeira Fluff de eucalipto do mundo, na Unidade de Limeira. O investimento total de R$ 490 milhões está alinhado às avenidas estratégicas de negócio da Suzano e reforça o compromisso da companhia, ao longo de sua trajetória centenária, em adequar constantemente suas operações à demanda dos mercados brasileiro e global.

“O município de Americana tem uma relevância muito grande para a Suzano, pois nesses 65 anos em que nossa unidade está na região, temos colaboradores que diariamente nos recebem e nos apoiam a construir um futuro melhor. Trazer um centro de distribuição para o município, além de outros investimentos que estão sendo feitos pela companhia, reforça ainda mais o olhar da Suzano para o desenvolvimento da população americanense”, sinalizou Rodrigo Pestana, gerente executivo de Produção da Suzano na Unidade Limeira.

Sobre a Suzano

A Suzano é a maior produtora mundial de celulose, uma das maiores produtoras de papéis da América Latina, líder no segmento de papel higiênico no Brasil e referência no desenvolvimento de soluções sustentáveis e inovadoras a partir de matéria-prima de fonte renovável. Nossos produtos e soluções estão presentes na vida de mais de 2 bilhões de pessoas, abastecem mais de 100 países e incluem celulose, papéis para imprimir e escrever, papéis para embalagens, copos e canudos, papéis sanitários e produtos absorventes, além de novos bioprodutos desenvolvidos para atender a demanda global. A inovação e a sustentabilidade orientam nosso propósito de “Renovar a vida a partir da árvore” e nosso trabalho no enfrentamento dos desafios da sociedade e do planeta. Com 100 anos de história, temos ações nas bolsas do Brasil (SUZB3) e dos Estados Unidos (SUZ).

