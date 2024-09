Palmeiras bate Vasco (1-0) em Brasília e segue perto do topo

O Palmeiras voltou a vencer no Campeonato Brasileiro e segue na cola e na busca pelo inédito tricampeonato em sequência.

O time de Abel Ferreira foi a Brasília encarar o Vasco e venceu pelo placar mínimo. Os cariocas reclamaram de um pênalti não marcado e que foi primeiro marcado como falta e depois revisado para não falta.

O gol do Verdão foi marcado por Flaco Lopez aos 26′. O time teve controle do jogo, segurou a pressão vascaína no segundo tempo e foi aos 53 pontos, três atrás do líder Botafogo e 1 na frente do Fortaleza.

O jogo teve o maior público pago do campeonato até agora.

Mais Palmeiras no Allianz

O Palmeiras volta a jogar no próximo sábado em casa contra o Atlético Mineiro.

