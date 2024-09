Apenas duas candidatas abraçaram a pauta LGBTQIAPN+ nas eleições para vereadora este ano em Americana. A cidade não tem nenhuma candidatura trans ou do público gay masculino.

O NM falou brevemente com as duas candidatas para tentar entender seus projetos e o porque tão poucas candidaturas desta importante minoria.

Maria Galhani (PSol) respondeu aos questionamentos do NM.

1- Porque você acha que são tão poucas candidaturas que defendem as pautas LGBTQ em uma cidade com população tão importante neste grupo minoritário?

Apesar de ter outras pessoas LGBTQIAPN+ candidatas esse ano, infelizmente ainda há um estigma na cidade de que é muito conservadora e que não há espaço para falar dessa pauta.

É fato que nossas existencias não se resumem a nossas orientações sexuais e identidade de genero, pois temos nossas profissões e interesses pessoais, mas secundarizar a pauta por medo de “perder voto” é se obrigar a voltar para um armário e desestimula a própria comunidade LGBTQIAPN+ da cidade, que acaba se sentindo subalternizada e sem representante.

2- Quais temas da comunidade são carentes na cidade?

Precisamos ainda falar do mais basico que é a visibilidade das nossas existencias em Americana. A criação do conselho municipal LGBTQIA+, organização da parada do orgulho com coletivos e artistas locais, e politicas de saude/educação/inclusão que sequer existem

3- Algum dia o interior (Americana) vai deixar de ter o sexo gay como algo tão escondido ou enrustido?

