O Palmeiras não conseguiu segurar o vigor físico do Botafogo e foi derrotado na noite desta terça-feira em São Paulo. O jogo no Allianz Park terminou 3 a 1 pros cariocas, que agora somam 73 pontos.

O alviverde ficou estacionado nos 70 pontos e vai precisar tirar a vantagem nas duas últimas rodadas do campeonato.

O Palmeiras começou a partida com grande intensidade mas não abriu o placar. O zagueiro angolano do Botafogo se machucou também nos primeiros minutos. Sem conseguir marcar, o time paulista tirou um pouco o pé.

O time carioca equilibrou a partida e abriu o placar com Gregore aos 19′. A torcida do Palmeiras reclamou da marcação do escanteio que resultou no gol.

O jogo voltou a ficar mais aberto e o Verdão perdeu ao menos mais uma grande chance nos minutos finais da primeira etapa.

O Palmeiras fez alterações e mas não conseguiu pressionar. Aos 25’ o lateral Marocs Rocha foi expulso depois de agredir o atacante Igor Jesus.

No lance seguinte o Botafogo ampliou com Savarino. Ele recebeu de Igor Jesus após saída rápida e deu folga pro Fogão.

Aos 89 Adryelson ampliou o vexame, mas Richard Rios descontou já na prorrogação.

Botafogo na final da Libertadores

No sábado acontece a grande final da Libertadores da América, com o alvinegro do Rio de Janeiro encarando o Atlético Mineiro.

