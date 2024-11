As novas integrantes do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM) de Americana foram eleitas nesta segunda-feira (25), durante a assembleia da sociedade civil realizada na sala de reuniões da sede da Casa dos Conselhos. A nova composição terá mandato de dois anos, para o biênio 2024/2026, com a possibilidade de uma única recondução, por igual período. As conselheiras devem tomar posse no mês de dezembro, quando serão definidas também a presidente e a vice-presidente do órgão.

A reunião contou com a presença da presidente do CMDM no biênio 2022/2024, Joyce Élene de Taunay, da coordenadora da Casa dos Conselhos, Paula Arrais Ribeiro Soares, da representante da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, Mariana Leite Zimermann Araújo, e das integrantes da comissão eleitoral, Léa Amabile, Ana Valquíria Niaradi e Cibele Elena Ascari Umbelino.

Leia + sobre política regional

“É muito bonito ver tantas mulheres engajadas no nosso Conselho da Mulher, cada uma representando um setor da sociedade. Independentemente do resultado, eu fico muito feliz com o fato de estarmos conseguindo revitalizar o CMDM, mostrando efetivamente sua importância para a defesa dos nossos direitos. Agradeço todo o apoio da Casa dos Conselhos durante o nosso mandato e desejo muito sucesso a todas as conselheiras eleitas”, destacou Joyce.

“O Conselho da Mulher é uma ferramenta essencial para garantirmos que os direitos das mulheres sejam amplamente defendidos e respeitados. A nova composição traz a oportunidade de fortalecermos as políticas públicas e promovermos cada vez mais a inclusão e a participação feminina em nossa sociedade. Desejo sucesso às novas conselheiras e reafirmo nosso compromisso de apoio às iniciativas do CMDM”, ressaltou a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

O encontro teve início com a instalação do processo eleitoral, organização, composição da mesa, definição da presidência dos trabalhos e credenciamento de eleitoras. Em seguida, foi aberta a assembleia geral, com a apresentação das organizações habilitadas a participar do certame e, posteriormente, a votação, apuração e homologação dos resultados.

O CMDM é um órgão de assessoramento do Poder Executivo, composto por representantes indicadas por entidades governamentais e pela sociedade civil. O colegiado tem como objetivo zelar pelos direitos das mulheres, visando ao aprimoramento das políticas públicas e criando condições para promover sua autonomia, integração e participação na sociedade.

Eleitas do Conselho para o biênio 2024/2026:

Organização ou entidade de assistência social

Titular: Diaconia São Judas Tadeu – Fabiana Rodrigues de Oliveira

Suplente: Associação de Assistência ao Menor Fonte de Água Viva – Ananselli Cristina Nogueira da Silva dos Santos

Organização ou entidade educacional (APAM – Associação de Promoção e Assistência de Americana)

Titular: Bruna Luzia Godois

Suplente: Caroline Cristine de Lima Ardrim

Organização ou entidade cultural

Titular: Centro Cultural Candeeiro – Áurea Stradiotto Mendes

Suplente: Cine Clube Wagner de Oliveira – Sandra Ferreira dos Santos

Organização ou entidade sindical

Titular: Sindicato dos Lojistas e do Comércio Varejista de Americana e Região – SINCOMERCIO – Maria Aparecida Roberto Alves Santos

Suplente: Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e Autárquicos de Americana – SSPMA – Patricia Oliva Cavicchioli

Outros conselhos de direitos e políticas públicas (Conselho Municipal de Saúde – COMSAÚDE)

Titular: Eliane Adriano Neves

Suplente: vago

Comissão de Direitos Humanos da 48º Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil – Americana

Titular: Kelly Cristina Favero

Suplente: Tais Cantagallo Cardeliquio

Movimento de mulheres (Promotoras Legais Populares de Americana – Silvia Regina de Barros)

Titular: Joyce Élene de Taunay

Suplente: Iole Cristina Marques Batista

Movimento social (Frente Feminista Marielle Vive)

Titular: Raquel Jaqueline da Silva

Suplente: Bianca Gonçalves Rezende

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP