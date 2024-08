O Palmeiras segue sua fase ruim no Campeonato Brasileiro. O Inter esteve perto de quebrar sua sequência sem vitória neste domingo (4), diante do Palmeiras, no Beira-Rio.

Com o resultado, o time gaúcho agora acumula 11 jogos sem vencer. Quatro deles já são sob o comando de Roger Machado. A distância para a zona de rebaixamento é de apenas um ponto.

O Colorado derrotava o atual bicampeão brasileiro até os 41 minutos do segundo tempo, mas acabou cedendo o empate.

Palmeiras e Flamengo

O Verdão tem jogo decisivo contra o Flamengo na próxima quarta-feira em São Paulo, desta vez pela Copa do Brasil. Os cariocas venceram o jogo de ida no Rio de Janeiro por 2 a 0 e abriram vantagem.

