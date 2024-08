A aposta do governo Dalben, Éder, fez sua convenção este domingo e apresentou o ex-vereador Dr Rui (PSDB) como candidato a vice. A chapa será composta pelos partidos Cidadania, PSDB, PSD, Progressistas e PRTB.

Em 2016, então vereador de Sumaré Dr Rui teve o mandato cassado por infidelidade partidária pelo plenário do Tribunal Regional Eleitoral. Macedo deixou o partido no qual foi eleito – PSDB – e migrou para o PRB, sem justa causa, segundo o Tribunal.

Éder une a família

Com a candidatura do atual patriarca Dirceu Dalben (Cidadania) em Paulínia, a família decidiu fechar questão e lançar o tio/cunhado Éder, abandonando os dois projetos que seguiam como base do governo.

Vice-prefeito, Henrique do Paraíso (Republicanos) mantém o projeto e trouxe para o seu lado boa parte dos pequenos grupos políticos que estavam no governo Dalben.

Já o candidato do PT Willian Souza ainda mantém relação amistosa com o governo, apesar de não ser a aposta do time Dalben para as eleições.

Sumaré terá pela 1a vez em sua história a disputa de segundo turno.

