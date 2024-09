Com 3 gols no primeiro tempo, 2 no segundo e mais uma expulsão, o Palmeiras goleou o Criciúma na tarde deste domingo por 5 a 0.

Foi a maior goleada do atual campeão Brasileiro que vai correr atrás da ponta na reta final do torneio.

Leia + Sobre todos os Esportes

Gols do Palmeiras

Flaco Lopez abriu o placar com o gol mais rápido do torneio aos 49′.

Felipe Anderson ampliou para o Verdão ainda aos 15′ da 1a etapa.

Em um lance de infelicidade, Tobias Figueiredo contra anotou o terceiro para o time paulista.

Na volta para o segundo tempo, o jovem Estevão já ampliou para 4 a 0.

Caio Paulista foi expulso aos 22′, mas o jogo não mudou o tom.

Raphael Veiga fechou a conta aos 32′ e deu novo fôlego ao Verdão.

Mais Palmeiras- o time paulista vai a Brasília no próximo domingo encarar o Vasco da Gama.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP