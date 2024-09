O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana está com 231 vagas de emprego disponíveis. Os interessados devem entrar no site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br), buscar por “Serviços mais acessados”, em seguida clicar em “PAT – Vagas Emprego”, acessar o link “Cadastre seu currículo para concorrer às vagas de emprego no PAT” e preencher os dados. Depois do cadastro efetuado, é preciso clicar na vaga de interesse para se candidatar.

O cadastro e encaminhamento do currículo são realizados exclusivamente no site da Prefeitura.

As vagas disponíveis no PAT são as seguintes:

Agente de Vendas de Serviços – Com experiência 3

Ajudante de Instalador de Vidro e Esquadrias – Sem Experiência 1

Ajudante de Motorista – Sem Experiência 1

Ajudante de Produção – Com Experiência 6

Ajudante de Serviços Gerais – Com Experiência 2

Ajudante Geral – Com Experiência 1

Ajudante Geral – Sem Experiência 3

Aprendiz em Logística – Sem Experiência 1

Assistente de Planejamento de Obras – Com Experiência 1

Assistente de Stand de Vendas – Com Experiência 1

Atendente de Loja – Sem Experiência 2

Atendente de Negócios – Com Experiência 1

Auxiliar Administrativo – Com Experiência 1

Auxiliar de Almoxarifado – Com Experiência 1

Auxiliar de Cozinha – Com Experiência 2

Auxiliar de Escritório – Sem Experiência 1

Auxiliar de Estoque – Com Experiência 2

Auxiliar de Estoque – Sem Experiência 1

Auxiliar de Expedição – Sem Experiência 1

Auxiliar de Limpeza – Com Experiência 10

Auxiliar de Limpeza – Sem Experiência 3

Auxiliar de Manutenção – Sem Experiência 2

Auxiliar de Manutenção Elétrica – Com Experiência 1

Auxiliar de Manutenção Predial – Com Experiência 1

Auxiliar de Manutenção Predial – Sem Experiência 1

Auxiliar de Marceneiro – Com Experiência 1

Auxiliar de Montador de Persianas – Sem Experiência 1

Auxiliar de Piscineiro – Sem Experiência 1

Auxiliar de Produção – Com Experiência 1

Auxiliar de Produção – Sem Experiência 12

Auxiliar de Serviços Gerais – Com Experiência 2

Auxiliar do Comércio – Sem Experiência 1

Balanceiro – Com Experiência 2

Balconista – Com Experiência 1

Balconista – Sem Experiência 30

Chapeiro – Com experiência 2

Confeiteiro – Com Experiência 1

Consultor de Vendas – Com Experiência 10

Consultor Técnico Trainee – Sem Experiência 6

Controlador de Acesso – Com Experiência 1

Controlador de Peças e Serviços de Manutenção – Sem Experiência 1

Cortador de Tecidos – Com Experiência 2

Costureira – Sem Experiência 4

Cozinheiro – Com Experiência 4

Desenhista – Com Experiência 1

Eletricista de Manutenção – Com Experiência 1

Empregada Doméstica – Com Experiência 1

Encarregado de Marcenaria – Com Experiência 1

Estágio em Engenharia de Produção ou Gestão de Qualidade – Sem

Experiência 1

Estágio em Pedagogia – Sem Experiência 1

Estoquista – Com Experiência 2

Ferramenteiro – Com Experiência 3

Inspetor de Qualidade – Com Experiência 1

Instalador de Sistemas Eletrônicos de Segurança – Sem Experiência 1

Jardineiro – Com Experiência 1

Lavador de Caminhões – Sem Experiência 5

Lavador de Veículos – Com Experiência 1

Líder de Equipe – Com Experiência 1

Manobrista – Com Experiência 1

Mecânico de Refrigeração – Com Experiência 2

Mecânico Automotivo – Com Experiência 2

Mecânico de Motor e Suspensão – Com Experiência 2

Mecânico Junior de Automóveis – Com Experiência 2

Meio Oficial de Marceneiro – Com Experiência 1

Montador de Persianas – Sem Experiência 1

Motorista Carreteiro – Com Experiência 2

Motorista de Caminhão – Com Experiência 1

Motorista de Caminhão Furgão – Com Experiência 2

Motorista de Micro-Ônibus – Com Experiência 5

Oficial de Manutenção Predial – Com Experiência 1

Operador de Caixa – Sem Experiência 25

Operador de Torno Convencional – Com Experiência 1

Padeiro – Com Experiência 2

Pedreiro – Com Experiência 1

Pintor de Estruturas Metálicas – Com Experiência 1

Projetista de Móveis Sob Medida – Com Experiência 1

Promotor Polo de Vendas – Com Experiência 1

Recepcionista – Com Experiência 2

Repositor – Sem Experiência 1

Serralheiro – Com Experiência 1

Social Media – Com Experiência 1

Soldador – Com Experiência 1

Supervisor Administrativo – Com Experiência 1

Supervisor Comercial – Com Experiência 1

Tecelão – Com Experiência 1

Técnico de Manutenção Elétrica – Com Experiência 1

Torneiro Mecânico – Sem Experiência 1

Vendedor Interno – Com Experiência 2

Vendedor Externo – Sem Experiência 7

Vendedor Interno – Jovem Aprendiz – Sem Experiência 1

Vendedor Televendas – Com Experiência 1

Vidraceiro – Sem Experiência 1